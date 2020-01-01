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GoCardless für Virtuagym

Machen Sie die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen ganz einfach

Mit GoCardless haben Sie die Kontrolle über den Einzug von Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden

Ziehen Sie automatisch Bank-zu-Bank-Zahlungen für Rechnungen und Abonnements ein.

Verbesserte Customer Experience

Reduzieren Sie fehlgeschlagene Zahlungen mit intelligenten Wiederholungsversuchen, die mithilfe von intelligenten Datenanalysen den besten Tag für eine erneute Abbuchung auswählen.

IConnect mit Virtuagym

Die Zahlungen werden innerhalb von Virtuagym mit der GoCardless-Integration abgeglichen.

Weniger Verwaltungsaufwand

Richten Sie den Zahlungseinzug einfach ein und automatisieren Sie ihn, um Ihren Verwaltungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.

Eine globale Lösung

Profitieren Sie vom weltweiten GoCardless Lastschriften-Netzwerk, das mehr als 30 Länder mit acht Lastschriftverfahren über nur eine Plattform und eine Integration abdeckt.

Über 70.000 Unternehmen weltweit vertrauen uns bereits.

Frank Mair, Technical Lead, Les Mills

“Wir lieben das einfach bedienbare Dashboard und die Vielzahl an verfügbaren Tools. Verglichen mit zuvor verwendeten APIs war die Integration von GoCardless ein Klacks.“

Keine versteckten Gebühren

1% + 0,20 € pro Transaktion. Maximal 1€. Einfach.

Sind Sie bereit, loszulegen?

Machen Sie die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen ganz einfach.

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+44 20 4579 7398

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.