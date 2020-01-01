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GoCardless für Virtuagym
Mit GoCardless haben Sie die Kontrolle über den Einzug von Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden
Reduzieren Sie fehlgeschlagene Zahlungen mit intelligenten Wiederholungsversuchen, die mithilfe von intelligenten Datenanalysen den besten Tag für eine erneute Abbuchung auswählen.
Die Zahlungen werden innerhalb von Virtuagym mit der GoCardless-Integration abgeglichen.
Richten Sie den Zahlungseinzug einfach ein und automatisieren Sie ihn, um Ihren Verwaltungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.
Profitieren Sie vom weltweiten GoCardless Lastschriften-Netzwerk, das mehr als 30 Länder mit acht Lastschriftverfahren über nur eine Plattform und eine Integration abdeckt.
Frank Mair, Technical Lead, Les Mills
“Wir lieben das einfach bedienbare Dashboard und die Vielzahl an verfügbaren Tools. Verglichen mit zuvor verwendeten APIs war die Integration von GoCardless ein Klacks.“
Keine versteckten Gebühren
Machen Sie die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen ganz einfach.