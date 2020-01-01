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Der Lastschrifteinzug ist für viele wiederkehrende Zahlungen die bevorzugte Zahlungsmethode – er steht in 42 % der Fälle an erster Stelle. Mit GoCardless können Sie ganz einfach Lastschriften zu Ihren Zahlungsmethoden hinzufügen, um mehr Kunden zu gewinnen.
Die Präferenzen ändern sich von Land zu Land. Während Karten in den USA beliebt sind, bevorzugen GB und Deutschland Lastschriften. Wenn Sie nur eine einzige Zahlungsmethode anbieten, ist es wahrscheinlich, dass ein Teil Ihrer potenziellen Kunden sich gegen Ihre Marke entscheidet.
Wir haben Lastschriften über GoCardless als Zahlungsoption hinzugefügt, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele für internationale Märkte zu erreichen. Vor allem in Europa ist das Lastschriftverfahren sehr beliebt und wir konnten dem nicht gerecht werden.
Studienteilnehmer, IDC Whitepaper
Mit GoCardless können Sie in mehr als 30 Ländern die Zahlung per Bankeinzug anbieten. Gemeinsam mit anderen Zahlungsmethoden entsteht so ein erstklassiges Zahlungserlebnis.
GoCardless hat das erste globale Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen aufgebaut. Bieten Sie in über 30 Länder, einschließlich der Eurozone, GB, USA, Kanada, Australien und Neuseeland, die Bezahlung per Lastschrift über eine lokale Bank an.
Mit GoCardless werden rund 97,3 % der Zahlungen direkt bei der ersten Ausführung eingezogen. Wenn doch einmal eine Zahlung fehlschlägt, können Sie sich beruhigt zurücklehnen und Success+ die intelligente Neuanweisung überlassen.
Mit zahlreichen Partner-Integrationen, einschließlich Salesforce, Zuora und Chargebee, lässt sich GoCardless in Ihre vorhandene Technologie nahtlos integrieren. Sie können auch einfach unsere API verwenden.
Sie können unsere einsatzbereiten Zahlungsseiten vollständig anpassen oder mit unserer API selbst eine maßgeschneiderte Integration erstellen. Zudem können Sie Ihre Zahlungsseiten für Ihre internationalen Kunden lokalisieren.
Bisher ist GoCardless unsere beliebteste Zahlungsmethode – 50 % – 85 % unserer Kunden entscheiden sich dafür.
Diego Passarela, Abteilungsleiter Abrechnung und Zahlungen, Quandoo
Seit seiner Gründung vor sieben Jahren ist es das Ziel von Capital on Tap, Kleinunternehmen zu helfen. Mittlerweile arbeitet der Anbieter mit über 70.000 KMU zusammen.
Gemeinsam mit GoCardless konnte Capital on Tap über 80 % seiner internationalen Kunden auf Lastschriften umstellen und so die Kosten für den Zahlungseinzug um 90 % senken.
Informieren Sie sich bei einem unserer Experten für wiederkehrende Zahlungen über Zahlungspräferenzen rund um den Globus und wir zeigen Ihnen, wie GoCardless Sie beim Erreichen Ihrer Ziele unterstützen kann.