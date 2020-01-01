Skip to content

Steigern Sie Ihre Umwandlungsrate

Der Lastschrifteinzug ist für viele wiederkehrende Zahlungen die bevorzugte Zahlungsmethode – er steht in 42 % der Fälle an erster Stelle. Mit GoCardless können Sie ganz einfach Lastschriften zu Ihren Zahlungsmethoden hinzufügen, um mehr Kunden zu gewinnen.

Kontaktieren Sie uns

Wie möchten Ihre Kunden Sie bezahlen?

Die Präferenzen ändern sich von Land zu Land. Während Karten in den USA beliebt sind, bevorzugen GB und Deutschland Lastschriften. Wenn Sie nur eine einzige Zahlungsmethode anbieten, ist es wahrscheinlich, dass ein Teil Ihrer potenziellen Kunden sich gegen Ihre Marke entscheidet.

Lesen Sie den Bericht über globale Zahlungspräferenzen

Wir haben Lastschriften über GoCardless als Zahlungsoption hinzugefügt, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele für internationale Märkte zu erreichen. Vor allem in Europa ist das Lastschriftverfahren sehr beliebt und wir konnten dem nicht gerecht werden.

Studienteilnehmer, IDC Whitepaper

Diversifizieren Sie Ihre Zahlungsoptionen mit GoCardless

Mit GoCardless können Sie in mehr als 30 Ländern die Zahlung per Bankeinzug anbieten. Gemeinsam mit anderen Zahlungsmethoden entsteht so ein erstklassiges Zahlungserlebnis.

Lokale Zahlungen mit globaler Reichweite

GoCardless hat das erste globale Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen aufgebaut. Bieten Sie in über 30 Länder, einschließlich der Eurozone, GB, USA, Kanada, Australien und Neuseeland, die Bezahlung per Lastschrift über eine lokale Bank an.

Niedrige Ausfallraten

Mit GoCardless werden rund 97,3 % der Zahlungen direkt bei der ersten Ausführung eingezogen. Wenn doch einmal eine Zahlung fehlschlägt, können Sie sich beruhigt zurücklehnen und Success+ die intelligente Neuanweisung überlassen.

Integration in Ihre bestehenden Geschäftssysteme

Mit zahlreichen Partner-Integrationen, einschließlich Salesforce, Zuora und Chargebee, lässt sich GoCardless in Ihre vorhandene Technologie nahtlos integrieren. Sie können auch einfach unsere API verwenden.

Optimierte Zahlungsseiten

Sie können unsere einsatzbereiten Zahlungsseiten vollständig anpassen oder mit unserer API selbst eine maßgeschneiderte Integration erstellen. Zudem können Sie Ihre Zahlungsseiten für Ihre internationalen Kunden lokalisieren.

Bisher ist GoCardless unsere beliebteste Zahlungsmethode – 50 % – 85 % unserer Kunden entscheiden sich dafür.

Diego Passarela, Abteilungsleiter Abrechnung und Zahlungen, Quandoo

Capital on Tap konnte die Kosten für den Zahlungseinzug um 90 % senken

Seit seiner Gründung vor sieben Jahren ist es das Ziel von Capital on Tap, Kleinunternehmen zu helfen. Mittlerweile arbeitet der Anbieter mit über 70.000 KMU zusammen. 

Gemeinsam mit GoCardless konnte Capital on Tap über 80 % seiner internationalen Kunden auf Lastschriften umstellen und so die Kosten für den Zahlungseinzug um 90 % senken.

Bericht: Globale Zahlungspräferenzen für wiederkehrende B2B-Käufe 2020

Lesen Sie den gesamten Bericht

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Wie können wir Sie unterstützen?

Kontaktieren Sie uns

Informieren Sie sich bei einem unserer Experten für wiederkehrende Zahlungen über Zahlungspräferenzen rund um den Globus und wir zeigen Ihnen, wie GoCardless Sie beim Erreichen Ihrer Ziele unterstützen kann.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.