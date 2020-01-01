Seit seiner Gründung vor sieben Jahren ist es das Ziel von Capital on Tap, Kleinunternehmen zu helfen. Mittlerweile arbeitet der Anbieter mit über 70.000 KMU zusammen.

Gemeinsam mit GoCardless konnte Capital on Tap über 80 % seiner internationalen Kunden auf Lastschriften umstellen und so die Kosten für den Zahlungseinzug um 90 % senken.