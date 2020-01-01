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Kundenorientiert
Unser Team unterstützt Sie gern dabei, den Nutzen von GoCardless während unserer gemeinsamen Reise zu maximieren.
Unser großes Ziel bei GoCardless ist es, Ihnen alles rund um den Zahlungsverkehr abzunehmen, damit Sie sich ganz auf Ihre eigentliche Geschäftstätigkeit konzentrieren können.
Unsere Customer Success Group soll dabei sicherstellen, dass wir dieses Versprechen immer einhalten können!
Wir bauen starke Partnerschaften mit unseren Kunden auf, um sie kontinuierlich zu unterstützen und ihnen den Weg zum Erfolg zu ebnen.
Unsere oberste Priorität ist es, unseren Kunden nur die besten Ergebnisse zu liefern. Das bedeutet für uns: maximaler Erfolg in kürzester Zeit.
Daniel Mooney, VP Global Customer Success Enablement, GoCardless
Eine Beziehung, auf die Sie sich verlassen können
Gemeinsam das Unmögliche möglich machen
Ihre Stimme bei GoCardless
Unser kundenorientierter Ansatz soll sicherstellen, dass wir die richtigen Ressourcen auf die richtige Art und Weise zum richtigen Zeitpunkt liefern; mit Teams und einzelnen Personen, die auf Ihre GoCardless-Reise zugeschnitten sind, und mit Zugang zu den Informationen und Erkenntnissen, die Sie benötigen, um die Kontrolle zu behalten.
Unser Expertenteam und unsere Produktspezialisten sorgen dafür, dass Sie die nötigen Werkzeuge erhalten, um die Vorteile der Nutzung von GoCardless während Ihrer gemeinsamem Reise mit uns zu maximieren.
Ihre Meinung ist uns extrem wichtig. So können wir feststellen, was wir schon gut machen, und erkennen, wo wir uns noch verbessern können.
Wir nutzen mehrere Feedback-Kanäle, sodass wir während unserer gesamten GoCardless-Reise Ihr Feedback erhalten können.
Unser Expertenteam steht Ihnen immer zur Seite: So haben Sie mehr Zeit für das, was Sie am besten können und erzielen den größten Nutzen aus GoCardless als Ihrer bevorzugten Zahlungslösung.