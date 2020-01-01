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Kundenorientiert

Begleitung bei jedem Schritt

Unser Team unterstützt Sie gern dabei, den Nutzen von GoCardless während unserer gemeinsamen Reise zu maximieren.

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So wird der Zahlungsverkehr zum Kinderspiel

Unser großes Ziel bei GoCardless ist es, Ihnen alles rund um den Zahlungsverkehr abzunehmen, damit Sie sich ganz auf Ihre eigentliche Geschäftstätigkeit konzentrieren können.

Unsere Customer Success Group soll dabei sicherstellen, dass wir dieses Versprechen immer einhalten können!

Unser kundenorientierter Ansatz

Wir bauen starke Partnerschaften mit unseren Kunden auf, um sie kontinuierlich zu unterstützen und ihnen den Weg zum Erfolg zu ebnen.

Unsere oberste Priorität ist es, unseren Kunden nur die besten Ergebnisse zu liefern. Das bedeutet für uns: maximaler Erfolg in kürzester Zeit.

Daniel Mooney, VP Global Customer Success Enablement, GoCardless

Wir engagieren uns für eine kundenorientierte Kultur, die basiert auf ...

Vertrauen

Eine Beziehung, auf die Sie sich verlassen können

Inspiration

Gemeinsam das Unmögliche möglich machen

Teilhabe

Ihre Stimme bei GoCardless

Unser kundenorientierter Ansatz

Unser kundenorientierter Ansatz soll sicherstellen, dass wir die richtigen Ressourcen auf die richtige Art und Weise zum richtigen Zeitpunkt liefern; mit Teams und einzelnen Personen, die auf Ihre GoCardless-Reise zugeschnitten sind, und mit Zugang zu den Informationen und Erkenntnissen, die Sie benötigen, um die Kontrolle zu behalten.

Wertschöpfung auf jedem Schritt Ihrer GoCardless-Reise

Fachkundige Hilfe und Beratung

Unser Expertenteam und unsere Produktspezialisten sorgen dafür, dass Sie die nötigen Werkzeuge erhalten, um die Vorteile der Nutzung von GoCardless während Ihrer gemeinsamem Reise mit uns zu maximieren.

  • Marios

    Kundenerfolgsmanager

  • Jacqueline

    Implementation-Manager

  • Wajeeha

    Kundensupportvertreter

  • Amy

    Spezialist für Partner-Support

  • Stephanie

    Account Enablement Manager

Was unsere Kunden sagen

Ihre Meinung ist uns extrem wichtig. So können wir feststellen, was wir schon gut machen, und erkennen, wo wir uns noch verbessern können.

Wir nutzen mehrere Feedback-Kanäle, sodass wir während unserer gesamten GoCardless-Reise Ihr Feedback erhalten können.

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Wenn immer sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seit dem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

Für Ihren Erfolg da

Unser Expertenteam steht Ihnen immer zur Seite: So haben Sie mehr Zeit für das, was Sie am besten können und erzielen den größten Nutzen aus GoCardless als Ihrer bevorzugten Zahlungslösung.

Mehr erfahren

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.