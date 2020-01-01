Der Hauptgrund für die Zusammenarbeit mit GoCardless ist der gute Service. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns zusammensetzen, um Chancen und Herausforderungen zu verstehen und zu erkennen, um im Anschluss gemeinsam daran zu arbeiten.” „Wir haben das Gefühl, mit GoCardless einen echten Verbündeten zu haben, der uns dabei helfen kann, das Leben unserer Kunden so einfach wie möglich zu machen.