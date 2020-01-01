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SUPPORT & SERVICE
Unser Expertenteam ist einfach immer für Sie da: So haben Sie mehr Zeit für das, was Sie am besten können, und können GoCardless bestmöglich für sich nutzen.
24/7 | 365 – Unser Support-Team arbeitet rund um die Uhr, damit Ihre Fragen so schnell wie möglich beantwortet werden können.
Unsere Online-Plattform, die dazu beitragen soll, dass Sie GoCardless erfolgreich nutzen können. Hier finden Sie unsere Schulungsressourcen, Wissensartikel, aktuelle Veranstaltungshinweise und vieles mehr.
Mit unseren API-Dokumenten nehmen Sie Ihre eigene GoCardless-Integration im Handumdrehen in Betrieb.
Wenn Sie nach einer maßgeschneiderten Erfahrung suchen, der ganz auf Sie zugeschnitten ist, mit Priority-Support und Optionen wie eigenem Onboarding und Erfolgsmanagement, Optimierungsprüfungen, Checkups und mehr, zögern Sie bitte nicht, uns zu anzusprechen.
Der Hauptgrund für die Zusammenarbeit mit GoCardless ist der gute Service. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns zusammensetzen, um Chancen und Herausforderungen zu verstehen und zu erkennen, um im Anschluss gemeinsam daran zu arbeiten.” „Wir haben das Gefühl, mit GoCardless einen echten Verbündeten zu haben, der uns dabei helfen kann, das Leben unserer Kunden so einfach wie möglich zu machen.
Mauro Bartoletti, Head of Digital Programs, Epson Europe
Unsere Experten stehen Ihnen während der Zusammenarbeit zur Verfügung und helfen Ihnen mit Implementierung, Produkt Support, Erfolgsmanagement, professionelle Dienstleistungen und vieles mehr.
Als Team engagieren wir uns dafür, dass Sie den maximalen Nutzen von GoCardless bekommen. Wir streben danach eine vertrauensvolle Partnerschaft, die auf gemeinsamen Erfolg basiert, zu entwickeln.
Um mehr über das Upgraden mit GoCardless Customer Success zu erfahren, setzen Sie sich bitte mit unserem Team in Verbindungen. Wir besprechen mit Ihnen dann gerne unsere Optionen.