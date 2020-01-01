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SUPPORT & SERVICE

Für Ihren Erfolg da

Unser Expertenteam ist einfach immer für Sie da: So haben Sie mehr Zeit für das, was Sie am besten können, und können GoCardless bestmöglich für sich nutzen.

Preisgekrönter Support

24/7 | 365 – Unser Support-Team arbeitet rund um die Uhr, damit Ihre Fragen so schnell wie möglich beantwortet werden können.

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Online Kunden-Hub

Unsere Online-Plattform, die dazu beitragen soll, dass Sie GoCardless erfolgreich nutzen können. Hier finden Sie unsere Schulungsressourcen, Wissensartikel, aktuelle Veranstaltungshinweise und vieles mehr.

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API developer docs

Mit unseren API-Dokumenten nehmen Sie Ihre eigene GoCardless-Integration im Handumdrehen in Betrieb.

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Sprechen Sie mit uns übers Upgraden

Wenn Sie nach einer maßgeschneiderten Erfahrung suchen, der ganz auf Sie zugeschnitten ist, mit Priority-Support und Optionen wie eigenem Onboarding und Erfolgsmanagement, Optimierungsprüfungen, Checkups und mehr, zögern Sie bitte nicht, uns zu anzusprechen.

Kontaktieren Sie uns

Der Hauptgrund für die Zusammenarbeit mit GoCardless ist der gute Service. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns zusammensetzen, um Chancen und Herausforderungen zu verstehen und zu erkennen, um im Anschluss gemeinsam daran zu arbeiten.” „Wir haben das Gefühl, mit GoCardless einen echten Verbündeten zu haben, der uns dabei helfen kann, das Leben unserer Kunden so einfach wie möglich zu machen.

Mauro Bartoletti, Head of Digital Programs, Epson Europe

Wir freuen uns darauf mit Ihnen zu arbeiten

Unsere Experten stehen Ihnen während der Zusammenarbeit zur Verfügung und helfen Ihnen mit Implementierung, Produkt Support, Erfolgsmanagement, professionelle Dienstleistungen und vieles mehr.

Als Team engagieren wir uns dafür, dass Sie den maximalen Nutzen von GoCardless bekommen. Wir streben danach eine vertrauensvolle Partnerschaft, die auf gemeinsamen Erfolg basiert, zu entwickeln.

Erfahren Sie mehr über unser Team →

Bereit zum Upgraden?

Kontaktieren Sie uns

Um mehr über das Upgraden mit GoCardless Customer Success zu erfahren, setzen Sie sich bitte mit unserem Team in Verbindungen. Wir besprechen mit Ihnen dann gerne unsere Optionen.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.