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UNSER KUNDENTEAM

Lernen Sie uns kennen

Unser Team – das sind Menschen, die sich mit viel Leidenschaft dafür einsetzen, unseren Kunden ein erstklassiges Erlebnis zu bieten.

Marios

Kundenerfolgsmanager

Beziehungen aufzubauen, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Kundenerfolgs hier bei GoCardless, und Marios ist da keine Ausnahme. Er arbeitet eng mit unseren Firmenkunden zusammen, um sicherzustellen, dass GoCardless sich ganz an ihren Zielsetzungen ausrichtet und wir beide auf dieselben Ziele hinarbeiten. Er gibt den wichtigsten Akteuren regelmäßig Einblicke in die Branche, berät sie zu Best-Practice-Verfahren und sorgt dafür, dass ihre Zahlungsstrategien vollständig optimiert sind, damit sie sowohl kurz- als auch langfristig maximalen Nutzen aus unserem Produkt ziehen können.

Erfolg bedeutet für jeden etwas anderes. Als Kundenerfolgsmanager ist es meine Aufgabe herauszufinden, was sich Ihr Unternehmen unter Erfolg vorstellt. So lässt sich sicherstellen, dass wir uns beide auf die richtigen Dinge konzentrieren, um positive Ergebnisse erzielen zu können. So können Sie letztlich auch schneller sehen, wie rentabel Ihre Investition sind.

Amy

Spezialistin für Partner-Support

Partner sind ein integraler Bestandteil unseres GoCardless-Ökosystems, und die Software, die sie zur Verfügung stellen, bietet ihren Nutzern einen echten Mehrwert, indem sie ihnen Tools und Dienstleistungen an die Hand gibt, die auf spezifische Unternehmensanforderungen zugeschnitten sind. Angesichts der Kniffligkeiten und Nuancen, die angeschlossene Partnerintegrationen zum teil mit sich bringen, braucht man doch manchmal die richtige Hilfestellung, und dann ist Amy da, um Sie so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu bringen. Wenn sie nicht gerade unseren Kunden bei ihren Fragen hilft, schult Amy unser Team in Partner-Softwareanwendungen, implementiert neue Support-Prozesse für mehr Effizienz und ein besseres Erlebnis und sorgt dafür, dass unser Team all das bekommt, was es braucht, um die hohen Servicestandards zu halten, die wir uns selbst gesetzt haben.

Ich möchte, dass jeder Kunde ein tolles Support-Erlebnis bekommt, wenn er sich an uns wendet, und ich liebe es vorzuführen, wie gut GoCardless für Unternehmen aller Art in Verbindung mit verschiedenen Partner-Softwareanwendungen funktionieren kann... vor allem, wenn sie diesen ‚Aha!‘-Moment erleben und alles plötzlich einen Sinn ergibt!

Wajeeha

Kundensupportvertreter

Wajeeha arbeitet an vorderster Front in unserem Kundensupport-Team und blüht richtig auf, wenn sie unseren Kunden helfen kann, ihre Fragen zu klären und sich so schnell wie möglich wieder um ihr Geschäft zu kümmern. Kaum jemand ist so motiviert, bei unseren Produkten und Prozessen immer auf dem neuesten Stand zu sein, wie sie. Und wenn sie nicht gerade unseren Kunden bei der Lösung ihrer Probleme hilft, unterstützt sie neuere Teammitglieder dabei, sich warmzulaufen, oder erstellt neues Schulungsmaterial für unsere Kunden und andere Mitglieder unseres Teams.

Ich liebe das, was ich hier tue. Unseren Kunden zu helfen und zu wissen, dass unsere Unterstützung für ihr Geschäft wirklich etwas bewirkt, zaubert mir immer ein Lächeln aufs Gesicht. Ich bin dazu dazu sicherzustellen, dass unsere Kunden immer pünktlich Hilfe erhalten!

Stephanie

Account Enablement Manager

Steph ist Expertin im Umgang mit GoCardless und hilft unseren Kunden mit den von uns angebotenen Enablement-Services, unser Produkt optimal zu nutzen und ihren Erfolg zu beschleunigen. Unser beliebtester Service ist unser Zahlungs-Checkup, bei dem Steph eine umfassende Überprüfung Ihrer Kontoeinrichtung und -prozesse durchführt und anschließend verschiedene Empfehlungen ausspricht, mit denen Sie möglichst viel aus GoCardless herausholen können.

„Meine Aufgabe ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, GoCardless optimal für ihr Unternehmen zu nutzen, so dass es für sie einfach nur funktioniert, ganz ohne Schwierigkeiten.“

Support and services

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Wir wollen dafür sorgen, dass jeder Kunde die Unterstützung bekommt, die er benötigt, um GoCardless optimal für sich nutzen zu können. Wir bieten eine Reihe von Support-Plänen und -Dienstleistungen an, so dass Sie wählen können, was für Sie und Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

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Kontakt

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Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

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Hilfecenter

+44 20 8338 9540

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.