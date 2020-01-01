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UNSER KUNDENTEAM
Unser Team – das sind Menschen, die sich mit viel Leidenschaft dafür einsetzen, unseren Kunden ein erstklassiges Erlebnis zu bieten.
Kundenerfolgsmanager
Beziehungen aufzubauen, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Kundenerfolgs hier bei GoCardless, und Marios ist da keine Ausnahme. Er arbeitet eng mit unseren Firmenkunden zusammen, um sicherzustellen, dass GoCardless sich ganz an ihren Zielsetzungen ausrichtet und wir beide auf dieselben Ziele hinarbeiten. Er gibt den wichtigsten Akteuren regelmäßig Einblicke in die Branche, berät sie zu Best-Practice-Verfahren und sorgt dafür, dass ihre Zahlungsstrategien vollständig optimiert sind, damit sie sowohl kurz- als auch langfristig maximalen Nutzen aus unserem Produkt ziehen können.
Spezialistin für Partner-Support
Partner sind ein integraler Bestandteil unseres GoCardless-Ökosystems, und die Software, die sie zur Verfügung stellen, bietet ihren Nutzern einen echten Mehrwert, indem sie ihnen Tools und Dienstleistungen an die Hand gibt, die auf spezifische Unternehmensanforderungen zugeschnitten sind. Angesichts der Kniffligkeiten und Nuancen, die angeschlossene Partnerintegrationen zum teil mit sich bringen, braucht man doch manchmal die richtige Hilfestellung, und dann ist Amy da, um Sie so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu bringen. Wenn sie nicht gerade unseren Kunden bei ihren Fragen hilft, schult Amy unser Team in Partner-Softwareanwendungen, implementiert neue Support-Prozesse für mehr Effizienz und ein besseres Erlebnis und sorgt dafür, dass unser Team all das bekommt, was es braucht, um die hohen Servicestandards zu halten, die wir uns selbst gesetzt haben.
Kundensupportvertreter
Wajeeha arbeitet an vorderster Front in unserem Kundensupport-Team und blüht richtig auf, wenn sie unseren Kunden helfen kann, ihre Fragen zu klären und sich so schnell wie möglich wieder um ihr Geschäft zu kümmern. Kaum jemand ist so motiviert, bei unseren Produkten und Prozessen immer auf dem neuesten Stand zu sein, wie sie. Und wenn sie nicht gerade unseren Kunden bei der Lösung ihrer Probleme hilft, unterstützt sie neuere Teammitglieder dabei, sich warmzulaufen, oder erstellt neues Schulungsmaterial für unsere Kunden und andere Mitglieder unseres Teams.
Account Enablement Manager
Steph ist Expertin im Umgang mit GoCardless und hilft unseren Kunden mit den von uns angebotenen Enablement-Services, unser Produkt optimal zu nutzen und ihren Erfolg zu beschleunigen. Unser beliebtester Service ist unser Zahlungs-Checkup, bei dem Steph eine umfassende Überprüfung Ihrer Kontoeinrichtung und -prozesse durchführt und anschließend verschiedene Empfehlungen ausspricht, mit denen Sie möglichst viel aus GoCardless herausholen können.
Wir wollen dafür sorgen, dass jeder Kunde die Unterstützung bekommt, die er benötigt, um GoCardless optimal für sich nutzen zu können. Wir bieten eine Reihe von Support-Plänen und -Dienstleistungen an, so dass Sie wählen können, was für Sie und Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.