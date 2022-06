UNSER KUNDENTEAM

Amy

Spezialistin für Partner-Support

Partner sind ein integraler Bestandteil unseres GoCardless-Ökosystems, und die Software, die sie zur Verfügung stellen, bietet ihren Nutzern einen echten Mehrwert, indem sie ihnen Tools und Dienstleistungen an die Hand gibt, die auf spezifische Unternehmensanforderungen zugeschnitten sind. Angesichts der Kniffligkeiten und Nuancen, die angeschlossene Partnerintegrationen zum teil mit sich bringen, braucht man doch manchmal die richtige Hilfestellung, und dann ist Amy da, um Sie so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu bringen. Wenn sie nicht gerade unseren Kunden bei ihren Fragen hilft, schult Amy unser Team in Partner-Softwareanwendungen, implementiert neue Support-Prozesse für mehr Effizienz und ein besseres Erlebnis und sorgt dafür, dass unser Team all das bekommt, was es braucht, um die hohen Servicestandards zu halten, die wir uns selbst gesetzt haben.