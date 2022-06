Amy

Spécialiste d’assistance aux partenaires

Les partenaires font partie intégrante de notre écosystème GoCardless, et les logiciels qu’ils fournissent apportent une réelle valeur à leurs utilisateurs en leur offrant des outils et des services qui répondent à leurs besoins professionnels spécifiques. Les intégrations partenaires peuvent s’avérer à la fois complexes et subtiles, et un petit coup de pouce est parfois nécessaire, et c’est là qu’Amy intervient pour vous ramener sur la bonne voie aussi vite que possible. Lorsqu’elle ne répond pas aux questions de nos clients, Amy forme notre équipe aux différents logiciels partenaires, met en place de nouveaux processus d’assistance, et veille à ce que notre équipe dispose de tout ce dont elle a besoin pour préserver la haute qualité de service que nous nous imposons.