Skip to content
GoCardless hat Nordigan übernommen

Geschaffen für wiederkehrende Zahlungen

Mit GoCardless können Sie wiederkehrende Zahlungen ganz einfach einziehen – auch international.

Jetzt startenKontakt
logo-docusign-white@3x
Epson logo white
logo-aon@3x
logo-tripadvisor-white@3x
Bridgestone logo white
logo-quandoo@3x

Kosten Sparen

Automatisieren Sie den Einzug von wiederkehrenden Zahlungen und schaffen Sie komplexe und kostspielige manuelle Vorgänge ab.

Weniger Zahlungsausfälle

Ziehen Sie 97,5 % der Zahlungen beim ersten Mal erfolgreich ein und weisen Sie fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+ erneut an.

Internationale Zahlungen

Ziehen Sie mit dem weltweit ersten globalen Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen Lastschriften aus über 30 Ländern ein.

Wiederkehrende Zahlungen

Wie auch immer der Zahlungsplan aussieht, GoCardless macht es Ihren Kunden leicht, für Abonnements und Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. 

Weitere Informationen

Rechnungszahlungen

Werden Sie stets pünktlich bezahlt. Ihre Kunden müssen lediglich einmalig ein Mandat für ihre Zahlungen einrichten. Dann werden einmalige und wiederkehrende Zahlungen pünktlich eingezogen.

Weitere Informationen

  • Wiederkehrende Zahlungen

    Wie auch immer der Zahlungsplan aussieht, GoCardless macht es Ihren Kunden leicht, für Abonnements und Mitgliedsbeiträge zu bezahlen. 

    Weitere Informationen

  • Rechnungszahlungen

    Werden Sie stets pünktlich bezahlt. Ihre Kunden müssen lediglich einmalig ein Mandat für ihre Zahlungen einrichten. Dann werden einmalige und wiederkehrende Zahlungen pünktlich eingezogen.

    Weitere Informationen

NEU - Ziehen Sie nahtlos Einmalzahlungen ein

Machen Sie Kontoaufladungen, einmalige Gebühren und erstmalige Zahlungen einfach und sicher – durch eine sofortige Bestätigung. Instant Bank Pay basiert auf Open Banking und wurde als Ergänzung zur Lastschrift entwickelt, um Sie bei der Bekämpfung von Betrug zu unterstützen.

Mehr erfahren

Ideal für Ihre Kunden

Einfach

Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.

Transparent

Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.

Effizient

Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.

Absolut sicher

Falls eine Zahlung einmal irrtümlich eingezogen wird, sind Ihre Kunden umfassend geschützt.

Einfache Lösung für Ihr Unternehmen

Verwalten Sie wiederkehrende und einmalige Zahlungen. Verlängern und ändern Sie Zahlungspläne, so dass Sie stets den Überblick über jeder Transaktion behalten.

Jetzt starten

Integration mit Ihrer Software

Verbinden Sie GoCardless mit Ihrer Software, um Zahlungen an den Fälligkeitsterminen automatisch einzuziehen und abzugleichen.

Unsere Partner ansehen

Die Umstellung auf GoCardless ist absolut mühelos – und sobald alles eingerichtet ist, erfolgt der Geldeinzug vollautomatisch.

Ben Nacca, Gründer, Cone Accounting

Wächst mit Ihrem Unternehmen

Echtzeitbenachrichtigungen

Bei fehlgeschlagenen Zahlungen oder Stornierungen erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, so dass Sie die Transaktion sofort neu veranlassen können.

Absolut sicher

GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift- Garantie geschützt.

Flexible Zahlungen

Wählen Sie passende Zahlungspläne mit vollständiger Kontrolle über wiederkehrende und einmalige Zahlungen.

Vollständig anpassbar

Fügen Sie unseren sofort einsatzbereiten Zahlungsseiten Ihr Branding hinzu oder erstellen Sie über die API eine Integration nach Maß.

Zahlungen zukunftssicher machen

GoCardless hat Nordigen übernommen – eine Plattform, die kostenlosen Zugang zu Open Banking und erstklassigen Datenerkenntnissen bietet.

Open Banking ist eine technologische Veränderung, die in dieser Art nicht häufig vorkommt. Wir glauben, dass Open Banking Bankzahlungen in den kommenden Jahrzehnten vorangetrieben wird.

Die Übernahme von Nordigen verhilft uns, einen großen Schritt näher an die modernste Open-Banking-Konnektivität zu treten. Dadurch können wir erstklassige Produkte sowohl für Zahlungen als auch für Daten für jedes Unternehmen anbieten, das die Leistungsfähigkeit von Open Banking nutzen möchte.

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Sind Sie bereit loszulegen?

Jetzt startenInformationen anfordern

Nutzungsabhängige Preise mit niedrigen Transaktionsgebühren und ohne Vertragsbindung. In wenigen Minuten einsatzbereit.

Jetzt startenInformationen anfordern

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.