Geschaffen für wiederkehrende Zahlungen

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Mit GoCardless können Sie wiederkehrende Zahlungen ganz einfach einziehen – auch international.
Automatisieren Sie den Einzug von wiederkehrenden Zahlungen und schaffen Sie komplexe und kostspielige manuelle Vorgänge ab.
Ziehen Sie 97,5 % der Zahlungen beim ersten Mal erfolgreich ein und weisen Sie fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+ erneut an.
Ziehen Sie mit dem weltweit ersten globalen Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen Lastschriften aus über 30 Ländern ein.
Wie auch immer der Zahlungsplan aussieht, GoCardless macht es Ihren Kunden leicht, für Abonnements und Mitgliedsbeiträge zu bezahlen.
Werden Sie stets pünktlich bezahlt. Ihre Kunden müssen lediglich einmalig ein Mandat für ihre Zahlungen einrichten. Dann werden einmalige und wiederkehrende Zahlungen pünktlich eingezogen.
Wie auch immer der Zahlungsplan aussieht, GoCardless macht es Ihren Kunden leicht, für Abonnements und Mitgliedsbeiträge zu bezahlen.
Werden Sie stets pünktlich bezahlt. Ihre Kunden müssen lediglich einmalig ein Mandat für ihre Zahlungen einrichten. Dann werden einmalige und wiederkehrende Zahlungen pünktlich eingezogen.
Machen Sie Kontoaufladungen, einmalige Gebühren und erstmalige Zahlungen einfach und sicher – durch eine sofortige Bestätigung. Instant Bank Pay basiert auf Open Banking und wurde als Ergänzung zur Lastschrift entwickelt, um Sie bei der Bekämpfung von Betrug zu unterstützen.
Die Einrichtung eines Mandats erfolgt ganz einfach online und dauert gerade einmal zwei Minuten.
Die Kunden erhalten immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Zahlung eingezogen wird.
Ihre Kunden müssen Überweisungen nicht mehr manuell oder online vornehmen und können die Zahlung so auch nicht mehr vergessen.
Falls eine Zahlung einmal irrtümlich eingezogen wird, sind Ihre Kunden umfassend geschützt.
Verwalten Sie wiederkehrende und einmalige Zahlungen. Verlängern und ändern Sie Zahlungspläne, so dass Sie stets den Überblick über jeder Transaktion behalten.
Verbinden Sie GoCardless mit Ihrer Software, um Zahlungen an den Fälligkeitsterminen automatisch einzuziehen und abzugleichen.
Die Umstellung auf GoCardless ist absolut mühelos – und sobald alles eingerichtet ist, erfolgt der Geldeinzug vollautomatisch.
Ben Nacca, Gründer, Cone Accounting
Bei fehlgeschlagenen Zahlungen oder Stornierungen erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, so dass Sie die Transaktion sofort neu veranlassen können.
GoCardless ist von der französischen Finanzaufsicht autorisiert und Kunden sind durch die Lastschrift- Garantie geschützt.
Wählen Sie passende Zahlungspläne mit vollständiger Kontrolle über wiederkehrende und einmalige Zahlungen.
Fügen Sie unseren sofort einsatzbereiten Zahlungsseiten Ihr Branding hinzu oder erstellen Sie über die API eine Integration nach Maß.
GoCardless hat Nordigen übernommen – eine Plattform, die kostenlosen Zugang zu Open Banking und erstklassigen Datenerkenntnissen bietet.
Open Banking ist eine technologische Veränderung, die in dieser Art nicht häufig vorkommt. Wir glauben, dass Open Banking Bankzahlungen in den kommenden Jahrzehnten vorangetrieben wird.
Die Übernahme von Nordigen verhilft uns, einen großen Schritt näher an die modernste Open-Banking-Konnektivität zu treten. Dadurch können wir erstklassige Produkte sowohl für Zahlungen als auch für Daten für jedes Unternehmen anbieten, das die Leistungsfähigkeit von Open Banking nutzen möchte.
Nutzungsabhängige Preise mit niedrigen Transaktionsgebühren und ohne Vertragsbindung. In wenigen Minuten einsatzbereit.