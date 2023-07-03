Wie wirkt sich das auf neue Kunden aus?

Die neuen Tarife werden ab dem 3. Juli 2023 angeboten.

Alle GoCardless Partner werden darum gebeten, den Link zur Preisseite von GoCardless zu teilen und wir raten davon an die Preise direkt auf Ihrer eigenen Website zu kodieren. Hinweis: Die Preisseite wird ab Juli 2023 mit den neuen Preisen aktualisiert.

Wie können wir herausfinden, welchen Tarif unsere Kunden nutzen?

Wir stellen derzeit keine Möglichkeit zur Verfügung, um zu überprüfen, welchen Tarif ein Kunde nutzt.

Kann GoCardless die Preisänderung für unsere Kunden verzögern?

Leider ist es uns momentan nicht möglich, dies für Partner zu tun. Falls ein Kunde jedoch kürzlich eine Preisänderung erfahren hat, ist es unwahrscheinlich, dass er sofort migriert wird.

Wie können Kunden auf die Pläne und die in den Plänen enthaltenen Produkte zugreifen?

Kunden können auf die Pläne in gleicher Weise zugreifen – durch die Auswahl eines Plans während ihres Onboarding-Prozesses.

Einige Add-Ons und Produkte müssen von Kunden manuell konfiguriert werden, andere werden während des Onboarding-Prozesses automatisch hinzugefügt.

Können wir die Tarife einschränken, die Kunden nutzen können, die sich über unsere Integration anmelden?

Derzeit gibt es keine Beschränkungen. Ein Kunde kann den von ihm bevorzugten Tarif direkt über das GoCardless Dashboard auswählen.

Wird GoCardless meinen Kunden einen Rabatt gewähren, wenn sie eine bestimmte Funktion nicht nutzen können?

Leider können wir dies nicht unterstützen, da Kunden weiterhin direkt über das Dashboard Zugang zu den Funktionen haben.