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Wenn Sie eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation sind, können Sie unsere neuen Preise für Wohltätigkeitsorganisationen in Anspruch nehmen, die ab dem 1. Januar 2022 gelten. Derzeit informieren wir alle Wohltätigkeitsorganisationen unter unseren Kunden über diese Änderung. Wenn Ihr GoCardless-Konto für eine Wohltätigkeitsorganisation eingerichtet ist, Sie aber noch keine Benachrichtigung erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Alle eingetragenen Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen erhalten 25% Rabatt auf die Standardtransaktionsgebühren für alle unsere Lastschrift- und Instant Bank Pay-Schemen. Derzeit gilt der Rabatt nicht für:
Monatliche (Plus/Pro) Gebühren
Transaktionsgebühren für große Beträge
Gebühren für fehlgeschlagenen Zahlungen und Rücklastschriften (nur relevant für Self-Service-Händler in Deutschland, Österreich und den USA).
Wenn Sie eine Wohltätigkeitsorganisation oder gemeinnützige Organisation sind und in Ihrem GoCardless-Konto als Unternehmen mit beschränkter Haftung geführt werden, empfehlen wir Ihnen, die Angaben Ihrer Organisation in Ihrem GoCardless-Dashboard zu aktualisieren. Dadurch qualifizieren Sie sich für unsere neuen Preise für Wohltätigkeitsorganisation, die ab dem 1. Januar 20220 gelten werden. Bitte beachten Sie aber, dass wir Ihren Gemeinnützigkeitsstatus überprüfen müssen, bevor wir Änderungen an Ihrem Konto vornehmen können. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Die 25% Rabatt für eingetragene Wohltätigkeitsorganisationen gelten für alle Transaktionsgebühren innerhalb aller Lastschrift- und Instant Bank Pay-Schemen. Wenn Sie Ihr GoCardless-Konto gerade zu dem einer Wohltätigkeitsorganisation ändern oder wenn Sie neu bei GoCardless sind, beachten Sie bitte, dass Wohltätigkeitsorganisationen internationale Zahlungen mit FX nicht nutzen können und auch keine Zahlungen über die folgenden Zahlungsschemen einziehen können:
ACH (USA)
Autogiro (Schweden)
Betalingsservice (Dänemark)
Für alle Schemen außer dieser drei, in denen Sie Zahlungen einziehen möchten, müssen Sie ein separates Auszahlungs-Bankkonto für die entsprechende Währung einrichten. Weitere Informationen zu den Schemen und Anforderungen finden Sie hier. Informationen über die Unternehmen, die wir in den einzelnen Ländern unterstützen können, finden Sie hier.
GoCardless ist ein weltweit tätiges Unternehmen und wir arbeiten daran, immer mehr Länder und Schemen zu unterstützen. Wenn Sie eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation oder eine gemeinnützige Organisation sind und mit GoCardless arbeiten möchten, beachten Sie bitte, dass wir Sie derzeit nur unterstützen können, wenn Sie in einem der folgenden Länder ansässig sind.
Vereinigtes Königreich
Irland
Frankreich
Deutschland
Spanien
Sie finden hier eine Liste aller Länder, die wir derzeit unterstützen.
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