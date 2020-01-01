Übersicht

Wie kann ich GoCardless benutzen?

Sie können GoCardless auf zweierlei Art und Weise benutzen:

Über die Benutzeroberfläche - Mit unserem einfachen Dashboard können Sie Lastschriften von Ihren Kunden manuell eintragen und transparent verfolgen.

Über unsere REST API - Integrieren Sie GoCardless nahtlos in Ihre Website mit unserer REST API.

Für wen ist GoCardless gemacht?

GoCardless ist für jeden, der Zahlungen gerne direkt vom Bankkonto seiner Kunden in Deutschland, der Eurozone, Schweden, Dänemark, Kanada, Australien, Neuseeland sowie dem Vereinigten Königreich einziehen will. Es ist besonders hilfreich für B2B Unternehmen, also denen die Geld von Firmenkunden einziehen, sowie für Unternehmen, die wiederkehrende Zahlungen einziehen, wie z.B. Abonnements und Mitgliedschaftsbeiträge.Unsere einfache Benutzeroberfläche und die starke API machen GoCardless zu einer optimalen Lösung—von innovativen Start Ups bis zu internationalen Großunternehmen.

Wofür kann ich GoCardless verwenden?

GoCardless hat viele tolle Anwendungsfälle, es gibt aber ein paar Ausnahmen:

Kreditkartenzahlungen - GoCardless bietet keine Zahlungen per Kreditkarte an, Sie können aber einen Kreditkartenanbieter parallel zu GoCardless verwenden.

Sofortige Zahlungen - Zahlungen per Lastschrift brauchen in der Regel 3-5 Arbeitstage, bis Sie beim Empfänger ankommen. Daher ist das Lastschriftverfahren nicht so gut geeignet, wann immer eine sofortige Bestätigung notwendig ist, wie z.B. wenn ein schneller Versand erforderlich ist.

Wir können die meisten Kunden als Nutzer von GoCardless bedienen, es gibt aber manche Ausnahmen. Für Details, werfen Sie einen Blick auf unsere restricted activities Seite.

Gibt es eine Obergrenze für die Höhe der Zahlungen?

Die Anzahl Ihrer Transaktionen ist unbegrenzt.In Deutschland und der Eurozone ist die Höhe einer einzelnen Zahlung auf €5.000 beschränkt. Falls Sie GoCardless gerne auch für Zahlungen im Vereinigten Königreich einsetzen möchten, dann muss die Transaktion zwischen £1 und £5.000 liegen.

Vereinigten Königreich £5000 GBP

Australien $10,000 AUD

Neuseeland $10,000 NZD

Schweden 20M SEK

Dänemark kr.50,000 DKK

Kanada $5000 CAD

Wie erhalte ich das Geld, dass ich mit Hilfe von GoCardless eingezogen habe?

Wir überweisen Ihnen das Geld, das wir von Ihren Kunden empfangen, direkt auf Ihr Bankkonto.Mit GoCardless werden die Gebühren automatisch einbehalten, wenn wir Ihnen das Geld auszahlen.

Wie werden die Gebühren gerundet?

Wir berechnen alle Gebühren zuzüglich Rabatte (falls zutreffend) und runden diese zum nächsten Cent, bevor wir die Mehrwertsteuer anrechnen (falls zutreffend).

Wann erhalte ich die Zahlungen?

Zahlungen werden 3 Tage nach dem jeweiligen Einzug an Sie ausgezahlt. Wir halten das Geld nicht auf Reserve, sondern zahlen alle verfügbaren Gelder an Sie aus.

Kann ich mit GoCardless auch Kreditkartenzahlungen anbieten?

Nein, GoCardless ist ein Lastschriftexperte und bietet keine Zahlungen per Kreditkarte an.

Warum sollte ich GoCardless anderen Optionen vorziehen?

Hier ist eine Auswahl von Gründen, warum unsere Kunden uns wählen:

Stark reduzierter Verwaltungsaufwand - Sie können wiederkehrende sowie einmalige Zahlungen ganz automatisch einziehen. Wir kümmern uns um den Rest.

Clevere Technik - Wir bieten Ihnen eine hochklassige Lösung, um Zahlungen zu kreieren, zu bearbeiten und zu verwalten. Das funktioniert über unser einfaches Online Dashboard und die REST API.

Der persönliche Bezug - Unser Team ist immer bemüht Sie bestens zu unterstützen und geht dabei regelmäßig die Extra Meile.

Was ist mit Instant Bank Pay passiert?

Nichts Besonderes — wir haben es schlicht in Pay by Bank umbenannt. Als wir Instant Bank Pay erstmals eingeführt haben, waren Open-Banking-Zahlungen noch neu auf dem Markt. Da sie inzwischen ausgereift sind, hat sich „Pay by Bank" als gängige Bezeichnung etabliert. Deshalb haben wir Instant Bank Pay umbenannt — der Einfachheit halber und um Verwirrung zu vermeiden.

Die Umstellung läuft noch, sodass Ihnen beide Bezeichnungen — „Instant Bank Pay" und „Pay by Bank" — noch eine Weile begegnen können. Keine Sorge: Es handelt sich um dasselbe GoCardless Feature, und es hat sich funktional nichts geändert — alles funktioniert genau wie zuvor.