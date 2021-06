GoCardless launches in Spain

By Alfonso Sainz de Baranda — Oct 2016 — 1 min read

The expansion of GoCardless is now reaching Spain. Since the beginning of the year, we've been gaining traction in Spain with new clients such as Geo Alternativa, Tallerator, Glovo, Doofinder, elTenedor and many more.

And now, our Spanish team will be sponsoring one of the most important Spanish Tech events, South Summit.

For all of you who speak Spanish... here's our first ever Spanish post. Hope you find it informative!

Cinco años consecutivos lleva celebrándose en Madrid el South Summit. El encuentro de los actores fundamentales del ecosistema emprendedor. Allí se dan cita startups, corporaciones, inversores e instituciones y por supuesto ¡nosotros no podíamos faltar! Durante los próximos días 5, 6, y 7 de octubre nos uniremos a esta grandísima iniciativa junto con otros más de 12.500 asistentes.

La innovación es in pilar clave de este encuentro, pero serán 7 verticales muy disruptivos los que despuntarán en la edición de este año: Fintech, Fashion & lifestyle, Health & Wellness, Food, Travel, Education, eFactory & Energy y Media & Entertainment; siendo el de fintech en el que nos centraremos.

Compartiremos espacio con grandes nombres del panorama fintech como Anthony Thompson de Atom Bank y Philippe Gelis, CEO y Co – Fundador de Kantox. Con ellos discutiremos sobre el cambio que necesitan los bancos a día de hoy. Un cambio drástico en su cultura corporativa que propiciará nuevos y distintos incentivos para poder seguir funcionando en el futuro. Pero ¿es esto posible? ¿Necesario? ¿Estamos viviendo el hundimiento de la banca tradicional? ¿Qué papel juegan las startups fintech en todo este movimiento?

Para responder a todas estas preguntas y a cualquier otra que pueda surgiros estaremos presentes durante toda la jornada del Summit con alguna sorpresa además preparada.

Además de en nuestro stand, podréis encontrarnos el miércoles día 5 a las 16:50 en el panel talk “Revolutionising the banking System through APIs”. Nuestra Chief Marketing Officer, Nicola Anderson, compartirá conocimientos con grandes nombres de la banca como BBVA, Raisin, PayPal. PayPlug y Ferrovial. Y en la ponencia del jueves 6 “How to go Global”, con Alfonso Sainz de Baranda, Country Manager en España.

La cita tendrá lugar en La N@ve. Un espacio que pretende convertirse en un centro de referencia dedicado a la innovación tecnológica y social y desde el cual estaremos retransmitiendo en todo momento lo ocurrido a través de nuestras redes sociales.