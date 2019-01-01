Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Prélèvement bancaire

Prélèvement bancaire

Obtenez plus du prélèvement bancaire
Obtenez plus du prélèvement bancaire

Des clients heureux, du temps gagné. Obtenez plus du prélèvement bancaire

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Rapport : Intégrez un avantage concurrentiel
Rapport : Intégrez un avantage concurrentiel

Découvrez les cinq critères clés que les commerçants utilisent pour comparer les prestataires de services de paiement et comment vous pouvez les utiliser pour que vos clients les considèrent comme essentiels.

PDF
Paiements
Comment nous améliorons notre produit grâce au feedback de nos clients
Comment nous améliorons notre produit grâce au feedback de nos clients

Modifier les abonnements en masse, c’est désormais possible

Lecture : 1 minutes
Abonnements
Qu’est-ce qu’un ordre permanent ?
Qu’est-ce qu’un ordre permanent ?

À quoi sert un ordre permanent de paiement et comment le mettre en place ?

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Comment faire opposition à un prélèvement ?
Comment faire opposition à un prélèvement ?

Découvrez les étapes à suivre en cas d’opposition de prélèvement automatique

Lecture : 4 minutes
Prélèvement bancaire
Lettre de changement de RIB pour prélèvement
Lettre de changement de RIB pour prélèvement

Comment rédiger une lettre de changement de RIB pour prélèvement automatique ?

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Comment proposer le paiement par prélèvement SEPA sur son site
Comment proposer le paiement par prélèvement SEPA sur son site
Lecture : 3 minutes
Prélèvement bancaire
Comprendre les comportements d’achat de vos clients
Comprendre les comportements d’achat de vos clients

Créez l’expérience de paiement idéale avec les données de comportements d’achat.

Lecture : 3 minutes
Prélèvement bancaire
Agir lorsque le prélèvement automatique a échoué
Agir lorsque le prélèvement automatique a échoué

Comment agir si le prélèvement automatique n’est pas effectué par le créancier ?

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Prélèvement inconnu sur compte bancaire
Prélèvement inconnu sur compte bancaire

Que faire lorsqu’un prélèvement inconnu se présente sur votre compte bancaire ?

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Combien de temps pour un virement instantané
Combien de temps pour un virement instantané

Combien de temps prend un virement instantané ?

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Luttez contre la fraude avec le nouvel outil de vérification des comptes de GoCardless
Luttez contre la fraude avec le nouvel outil de vérification des comptes de GoCardless

Rendre le paiement bancaire encore plus sûr pour les entreprises

Lecture : 3 minutes
Paiements récurrents
Webinar : Comment prévenir la fraude avec Verified Mandates
Webinar : Comment prévenir la fraude avec Verified Mandates

Il n'est jamais trop tard !

Webinar
Paiements récurrents
Le prélèvement Worldpay : à quoi ça correspond ?
Le prélèvement Worldpay : à quoi ça correspond ?
Lecture : 1 minutes
Paiements
Auto-entrepreneurs, comment mettre en place le prélèvement SEPA ?
Auto-entrepreneurs, comment mettre en place le prélèvement SEPA ?

Les avantages de la mise en place du prélèvement SEPA dans une petite entreprise

Lecture : 4 minutes
Prélèvement bancaire
Auto-entrepreneurs, comment mettre en place le prélèvement SEPA ?
Auto-entrepreneurs, comment mettre en place le prélèvement SEPA ?

Les avantages de la mise en place du prélèvement SEPA dans une petite entreprise

Lecture : 4 minutes
Prélèvement bancaire
Le prélèvement SEPA en ligne
Le prélèvement SEPA en ligne

Pourquoi le prélèvement SEPA en ligne est-il avantageux pour les marchands ?

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
La révocation d’un prélèvement SEPA
La révocation d’un prélèvement SEPA

Comment révoquer un prélèvement SEPA : la procédure et notre modèle de lettre.

Lecture : 3 minutes
Prélèvement bancaire
Les 8 dimensions des paiements : Réussite
Les 8 dimensions des paiements : Réussite

Qu’est-ce que la réussite de paiement ?

Lecture : 4 minutes
Entreprise
Les 3 meilleures solutions pour les paiements récurrents
Les 3 meilleures solutions pour les paiements récurrents

Comment choisir une solution pour les paiements récurrents ?

Lecture : 2 minutes
Paiements récurrents
Fonctionnement du prélèvement bancaire
Fonctionnement du prélèvement bancaire

Les avantages du prélèvement bancaire

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
conséquences sur les virements SEPA
conséquences sur les virements SEPA

Les conséquences du Brexit sur les virements SEPA

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
Les frais de rejet de prélèvement
Les frais de rejet de prélèvement

Doit-on payer des frais bancaires pour un rejet ou un incident de prélèvement ?

Lecture : 3 minutes
Paiements récurrents
Solution pour proposer le prélèvement SEPA
Solution pour proposer le prélèvement SEPA

Mettre en place le prélèvement SEPA sur son site internet

Lecture : 2 minutes
Prélèvement bancaire
12

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.