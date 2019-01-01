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[Webinar] Internaliser ou externaliser vos paiements et factures : quel impact sur vos revenus

Internaliser la gestion des paiements et des factures semble évident de prime abord. Mais saviez-vous que derrière les coûts initiaux d’une solution maison se cache toute une série de coûts « non visibles » ? 

Faire défiler pour en savoir plus

Plus votre entreprise se développe, plus ces coûts se multiplient

À l’occasion de ce webinar, GoCardless, Chargebee et Zenchef décryptent pour vous le coût réel d’une solution maison et son impact sur la croissance de vos revenus. Vous saurez pourquoi une solution externalisée est financièrement plus judicieuse.

Intervenants :

  • Alexandra Chiaramonti, VP & General Manager EMEA, GoCardless

  • Rabie Laib, Presales & Solutions Consulting, Chargebee

  • Julien Balmont, Cofondateur & CTO, Zenchef

Assistez à ce webinar pour connaître

  • les étapes d’une prise de décision éclairée entre internaliser et externaliser vos paiements, 

  • les avantages d’une solution automatisée pour gagner en productivité et soutenir votre croissance,

  • les critères à prendre en compte avant de choisir un fournisseur de solution de paiement et de facturation.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.