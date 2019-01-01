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[Webinar : Replay] De la facturation à la collecte : comment Axonaut et GoCardless font la différence

Facturation, paiement : ces sujets vous préoccupent ? Axonaut et GoCardless évoqueront le climat économique en France et son impact sur le comportement des entreprises en matière de facturation et de paiement.

Faire défiler pour en savoir plus

Témoignage client : Jambons Oliveras

Julien Oliveras, responsable commercial de Jambons Oliveras, vous livrera son témoignage sur les défis de paiement rencontrés et les solutions choisies pour les relever. Vous découvrirez également les principales tendances sur ces questions grâce à l’éclairage d’experts GoCardless et Axonaut.

Intervenants :

  • Julien Oliveras, Responsable Commercial, Jambons Oliveras

  • Alex Revilla, Partnerships Manager, Axonaut

  • Vincent Krief, Partner Account Manager, GoCardless

Assistez à ce webinar pour connaître

  • le climat économique en France et son impact sur le comportement des entreprises en matière de facturation et de paiement,

  • les principaux défis auxquels les entreprises françaises sont confrontées à ces sujets,

  • le témoignage sur les défis business rencontrés par Jambon Oliveras et les solutions choisies pour les relever.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.