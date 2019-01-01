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Facturation, paiement : ces sujets vous préoccupent ? Axonaut et GoCardless évoqueront le climat économique en France et son impact sur le comportement des entreprises en matière de facturation et de paiement.
Julien Oliveras, responsable commercial de Jambons Oliveras, vous livrera son témoignage sur les défis de paiement rencontrés et les solutions choisies pour les relever. Vous découvrirez également les principales tendances sur ces questions grâce à l’éclairage d’experts GoCardless et Axonaut.
Julien Oliveras, Responsable Commercial, Jambons Oliveras
Alex Revilla, Partnerships Manager, Axonaut
Vincent Krief, Partner Account Manager, GoCardless
le climat économique en France et son impact sur le comportement des entreprises en matière de facturation et de paiement,
les principaux défis auxquels les entreprises françaises sont confrontées à ces sujets,
le témoignage sur les défis business rencontrés par Jambon Oliveras et les solutions choisies pour les relever.