Présentation :

Les entreprises ont été fortement impactées par la crise, les incidents concernant les délais de paiement ont été multipliés par trois selon le comité de crise créé le 23 mars, animé par les médiateurs des entreprises Pierre Pelouzet et du crédit Frédéric Visnovsky. Dans un contexte inédit, pour de nombreuses entreprises, la solidarité économique est l’arme la plus efficace pour lutter contre les conséquences.

Au programme :