Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Paiements

[Webinar : Replay] Comment faire face à la crise avec Frédéric Visnovsky

Il n'est jamais trop tard !

Faire défiler pour en savoir plus

Intervenants :

  • Frédéric Visnovsky, Médiateur national du crédit, Banque de France

  • llhame Mahrouch, Senior Sales Engineer, GoCardless

Présentation :

Les entreprises ont été fortement impactées par la crise, les incidents concernant les délais de paiement ont été multipliés par trois selon le comité de crise créé le 23 mars, animé par les médiateurs des entreprises Pierre Pelouzet et du crédit Frédéric Visnovsky. Dans un contexte inédit, pour de nombreuses entreprises, la solidarité économique est l’arme la plus efficace pour lutter contre les conséquences.

Au programme :

  • La détérioration des délais de paiement à cause de la crise sanitaire

  • La valorisation des entreprises s’engageant volontairement dans la solidarité économique

  • Le rôle du comité de crise, les moyens dont dispose le Médiateur des entreprises et le Médiateur du crédit pour résoudre certaines difficultés

  • Les mesures et accompagnements mis en place par la Banque de France pour faire face

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.