Paiements internationaux
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Frédéric Visnovsky, Médiateur national du crédit, Banque de France
llhame Mahrouch, Senior Sales Engineer, GoCardless
Les entreprises ont été fortement impactées par la crise, les incidents concernant les délais de paiement ont été multipliés par trois selon le comité de crise créé le 23 mars, animé par les médiateurs des entreprises Pierre Pelouzet et du crédit Frédéric Visnovsky. Dans un contexte inédit, pour de nombreuses entreprises, la solidarité économique est l’arme la plus efficace pour lutter contre les conséquences.
La détérioration des délais de paiement à cause de la crise sanitaire
La valorisation des entreprises s’engageant volontairement dans la solidarité économique
Le rôle du comité de crise, les moyens dont dispose le Médiateur des entreprises et le Médiateur du crédit pour résoudre certaines difficultés
Les mesures et accompagnements mis en place par la Banque de France pour faire face