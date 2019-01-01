Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources
Paiements

[Webinar : Replay] État des lieux global de l'écosystème des paiements et évolutions en temps de crise

Il n'est jamais trop tard !

Faire défiler pour en savoir plus

Intervenants :

  • Estelle Brack, Présidente fondatrice, KiraliT

  • llhame Mahrouch, Senior Sales Engineer, GoCardless

Au programme : 

La crise sanitaire a eu un effet dévastateur sur l'économie globale. Partout dans le monde, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs se demandent s’il existe une issue possible à cette crise hors-normes et quelles mesures prendre pour en sortir. 

Lors de ce webinar, Estelle Brack et Ilhame Mahrouch, experts en paiements, vont partager avec vous leur vision sur l’état des lieux global de l'écosystème des paiements et évolutions en temps de crise.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.