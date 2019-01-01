[Webinar : Replay] État des lieux global de l'écosystème des paiements et évolutions en temps de crise

Au programme :

La crise sanitaire a eu un effet dévastateur sur l'économie globale. Partout dans le monde, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs se demandent s’il existe une issue possible à cette crise hors-normes et quelles mesures prendre pour en sortir.

Lors de ce webinar, Estelle Brack et Ilhame Mahrouch, experts en paiements, vont partager avec vous leur vision sur l’état des lieux global de l'écosystème des paiements et évolutions en temps de crise.