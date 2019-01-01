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Démo : Éliminez la gestion manuelle, gagnez du temps et de l’argent
Si oui, cette démo est faite pour vous. Découvrez une solution pour passer 59 % moins de temps sur la gestion des paiements et encaisser 47 % plus vite. Nos experts vous présenteront en détail le fonctionnement de GoCardless, un outil qui simplifie les paiements.
Farah El Hachami, experte en paiements, GoCardless
Hassan Gull, Senior Solutions Engineer, GoCardless
Suivi, relance, réconciliation… ces tâches manuelles chronophages impactent la rentabilité de vos paiements.
le vrai coût de la gestion manuelle des paiements,
les avantages de l’automatisation,
les coulisses de la solution GoCardless.