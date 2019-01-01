Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources

[Webinar] Plus de paiements, moins d’admin

Démo : Éliminez la gestion manuelle, gagnez du temps et de l’argent

Faire défiler pour en savoir plus

Gérer des paiements vous coûte cher et prend trop de temps ?

Si oui, cette démo est faite pour vous. Découvrez une solution pour passer 59 % moins de temps sur la gestion des paiements et encaisser 47 % plus vite. Nos experts vous présenteront en détail le fonctionnement de GoCardless, un outil qui simplifie les paiements.

Intervenants :

  • Farah El Hachami, experte en paiements, GoCardless

  • Hassan Gull, Senior Solutions Engineer, GoCardless

(Re)faire des paiements l’allié de votre trésorerie

Suivi, relance, réconciliation… ces tâches manuelles chronophages impactent la rentabilité de vos paiements.

Assistez à notre webinar pour connaître :

  • le vrai coût de la gestion manuelle des paiements,

  • les avantages de l’automatisation,

  • les coulisses de la solution GoCardless.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.