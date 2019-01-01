Paiements internationaux
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Témoignage Zenchef
Zenchef maîtrise à la perfection l’automatisation des processus de paiement et de facturation. Leur plate-forme gère plus de 4 000 restaurants ainsi que les réservations de restaurants indépendants qui encaissent les paiements des clients par prélèvement bancaire, ce qui leur permet de gagner du temps et de l’argent.
Rejoignez ce webinaire pour en savoir plus sur:
L'expérience Zenchef
Le cycle de facturation géré du début à la fin
La réduction du taux de churn
La réduction des échecs de paiement
Intervenants :
Julien Balmont, co-fondateur et CTO, Zenchef
Hugo Mercier, Enterprise Account Executive, Chargebee
Mark Lepine, Account Executive, GoCardless