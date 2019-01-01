Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources

Automatisez vos processus de paiement et de facturation

Témoignage Zenchef

Faire défiler pour en savoir plus

Zenchef maîtrise à la perfection l’automatisation des processus de paiement et de facturation. Leur plate-forme gère plus de 4 000 restaurants ainsi que les réservations de restaurants indépendants qui encaissent les paiements des clients par prélèvement bancaire, ce qui leur permet de gagner du temps et de l’argent.

Rejoignez ce webinaire pour en savoir plus sur:

  • L'expérience Zenchef

  • Le cycle de facturation géré du début à la fin

  • La réduction du taux de churn

  • La réduction des échecs de paiement

Intervenants :

  • Julien Balmont,  co-fondateur et CTO, Zenchef

  • Hugo Mercier, Enterprise Account Executive, Chargebee

  • Mark Lepine, Account Executive, GoCardless

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.