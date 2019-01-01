Témoignage Zenchef

Zenchef maîtrise à la perfection l’automatisation des processus de paiement et de facturation. Leur plate-forme gère plus de 4 000 restaurants ainsi que les réservations de restaurants indépendants qui encaissent les paiements des clients par prélèvement bancaire, ce qui leur permet de gagner du temps et de l’argent.

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