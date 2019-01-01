[Webinaire] Scaler sa startup : les outils qui font gagner du temps et de la visibilité

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Yvonnick Rouat, co-fondateur de Ker, nous fera bénéficier de l'expérience de Ker en tant que partenaire stratégique des PMEs à fort croissance
AE, Pennylane, présentera la meilleure manière d'optimiser votre trésorerie, de la facturation aux achats, pour une vision claire de votre suivi financier et une collaboration fluide avec l'Expert-Comptable.
Vincent Krief, Partner account manager, partagera des clés pour automatiser vos paiements récurrents et simplifier le recouvrement, contribuant à une trésorerie plus stable.
Une "tech stack" performante qui anticipe vos besoins.
Le rôle essentiel de l'expert-comptable comme partenaire stratégique.
Les conseils pratiques du cabinet Ker, qui accompagne les startups en phase d'accélération.
L'intégration GoCardless + Pennylane pour une automatisation complète de vos finances.