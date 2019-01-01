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[Webinaire] Scaler sa startup : les outils qui font gagner du temps et de la visibilité

Comment réussir cette accélération de manière sereine et efficace ? Venez découvrir les enjeux cruciaux de choix technologiques stratégiques et du rôle clé de l’Expert-comptable avec notre panel d’experts en croissance: Ker, Pennylane et GoCardless.

Faire défiler pour en savoir plus

Notre panel d'experts:

  • Yvonnick Rouat, co-fondateur de Ker, nous fera bénéficier de l'expérience de Ker en tant que partenaire stratégique des PMEs à fort croissance

  • AE, Pennylane, présentera la meilleure manière d'optimiser votre trésorerie, de la facturation aux achats, pour une vision claire de votre suivi financier et une collaboration fluide avec l'Expert-Comptable.

  • Vincent Krief, Partner account manager, partagera des clés pour automatiser vos paiements récurrents et simplifier le recouvrement, contribuant à une trésorerie plus stable.

Découvrez comment optimiser votre entreprise grâce à :

  • Une "tech stack" performante qui anticipe vos besoins.

  • Le rôle essentiel de l'expert-comptable comme partenaire stratégique.

  • Les conseils pratiques du cabinet Ker, qui accompagne les startups en phase d'accélération.

  • L'intégration GoCardless + Pennylane pour une automatisation complète de vos finances.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.