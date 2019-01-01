Votre entreprise est-elle prête pour la SCA ?

Si votre entreprise s’appuie sur des revenus récurrents, il vous faudra vous préparer à toute une série de changements potentiels dans la façon dont vous percevez les paiements.

Regardez notre webinaire à la demande, nous abordons les sujets suivants :

Qu’est-ce que la SCA et en quoi consistera-t-elle pour les entreprises et les clients ?

Comment préparer votre entreprise

Principales exemptions et transactions non concernées

Avis des clients sur le renforcement de la sécurité au moment du paiement

Comment GoCardless peut vous aider à gérer les nouveautés relatives à la SCA

Animateur : Boris Piquet, Spécialiste du Paiement, GoCardless

Modérateur : Astaeka Pramuditya, International Content Marketing, GoCardless