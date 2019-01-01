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Apprenez tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’Authentification forte du client (SCA) et sur la façon dont vous pouvez préparer votre entreprise grâce à notre webinaire à la demande.
Si votre entreprise s’appuie sur des revenus récurrents, il vous faudra vous préparer à toute une série de changements potentiels dans la façon dont vous percevez les paiements.
Regardez notre webinaire à la demande, nous abordons les sujets suivants :
Qu’est-ce que la SCA et en quoi consistera-t-elle pour les entreprises et les clients ?
Comment préparer votre entreprise
Principales exemptions et transactions non concernées
Avis des clients sur le renforcement de la sécurité au moment du paiement
Comment GoCardless peut vous aider à gérer les nouveautés relatives à la SCA
Animateur : Boris Piquet, Spécialiste du Paiement, GoCardless
Modérateur : Astaeka Pramuditya, International Content Marketing, GoCardless