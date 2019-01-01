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[Webinaire] Authentification forte du client (SCA) : Conseils pour les entreprises avec des revenus récurrents

Apprenez tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’Authentification forte du client (SCA) et sur la façon dont vous pouvez préparer votre entreprise grâce à notre webinaire à la demande.

Faire défiler pour en savoir plus

Votre entreprise est-elle prête pour la SCA ?

Si votre entreprise s’appuie sur des revenus récurrents, il vous faudra vous préparer à toute une série de changements potentiels dans la façon dont vous percevez les paiements.

Regardez notre webinaire à la demande, nous abordons les sujets suivants :

  • Qu’est-ce que la SCA et en quoi consistera-t-elle pour les entreprises et les clients ?

  • Comment préparer votre entreprise

  • Principales exemptions et transactions non concernées

  • Avis des clients sur le renforcement de la sécurité au moment du paiement

  • Comment GoCardless peut vous aider à gérer les nouveautés relatives à la SCA

Animateur : Boris Piquet, Spécialiste du Paiement, GoCardless

Modérateur : Astaeka Pramuditya, International Content Marketing, GoCardless

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.