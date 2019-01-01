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Authentification forte du client (SCA) : Guide complet téléchargeable

Devenez incollable sur la SCA, son entrée en vigueur et son champ d’application

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Guide complet sur l'Authentification forte du client (SCA)

Les nouvelles règles en matière de paiement en ligne entrent en vigueur le 14 septembre. L’Authentification forte du client, ou SCA, va avoir un impact majeur sur les entreprises à abonnement qui reçoivent des paiements par carte en ligne.

Vos paiements par abonnement survivront-ils à la SCA ? Téléchargez notre guide complet et découvrez les réponses aux questions suivantes :

  • Introduction à l’Authentification forte du client (SCA)

  • Préparer votre entreprise à la SCA

  • Exemptions de SCA

  • GoCardless et la SCA

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.