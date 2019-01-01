Authentification forte du client (SCA) : Guide complet téléchargeable

Guide complet sur l'Authentification forte du client (SCA)

Les nouvelles règles en matière de paiement en ligne entrent en vigueur le 14 septembre. L’Authentification forte du client, ou SCA, va avoir un impact majeur sur les entreprises à abonnement qui reçoivent des paiements par carte en ligne.

Vos paiements par abonnement survivront-ils à la SCA ? Téléchargez notre guide complet et découvrez les réponses aux questions suivantes :