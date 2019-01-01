Authentification forte du client (SCA) : Guide complet téléchargeable

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Devenez incollable sur la SCA, son entrée en vigueur et son champ d’application
Les nouvelles règles en matière de paiement en ligne entrent en vigueur le 14 septembre. L’Authentification forte du client, ou SCA, va avoir un impact majeur sur les entreprises à abonnement qui reçoivent des paiements par carte en ligne.
Vos paiements par abonnement survivront-ils à la SCA ? Téléchargez notre guide complet et découvrez les réponses aux questions suivantes :
Introduction à l’Authentification forte du client (SCA)
Préparer votre entreprise à la SCA
Exemptions de SCA
GoCardless et la SCA