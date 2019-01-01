Comment s’installer et réussir au Royaume-Uni? Téléchargez notre guide gratuit

Pivot entre l’Amérique du Nord et le Vieux Continent, la Grande-Bretagne est l’un des pays favorisant le plus la création d’entreprise et constitue un territoire test pour toute start-up française qui souhaite appréhender un développement international digne de ce nom.

Avec de nombreuses opportunités d’expansion et possibilités de servir un nouveau contingent de clients, l’attractivité du Royaume-Uni pour les investisseurs tricolores ne cesse de croître.

Dans ce guide, vous découvrirez toutes les informations indispensables avant de tenter l’aventure outre-Manche: fiscalité, réglementation, problématiques de recrutement, environnement culturel, finance, marketing, etc.

Pour recevoir votre guide gratuit, veuillez remplir le formulaire suivant: