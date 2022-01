Quelles sont les différentes notations des entreprises ?

Les Etats et les entreprises font régulièrement l’objet d’une notation d’ordre financière par un organisme, qui doit évaluer le risque de non-remboursement de la dette ou d’un emprunt. On parle d’agences de notation, ces structures prennent en compte des critères purement financiers et non sociaux ou environnementaux. Ainsi, ces agences de notation doivent évaluer les risques financiers et on dénombre trois grandes agences, qui se partagent notamment 95 % des demandes de notation à travers le monde. On entend souvent dans les médias des agences comme Mood’s ou Standard and Poor’s, qui sont notamment les leaders de la notation des entreprises. Toutefois, il conviendra de se demander comment les agences de notation notent les entreprises ? Mais tout d’abord, il faudra évoquer le processus de notation, les agences de notation, leurs rôles et leurs méthodes de notation vis-à-vis des entreprises.

En quoi consiste une notation ?

Également nommé rating en anglais, la notation permet d’avoir un avis sur la capacité de remboursement d’un débiteur vis-à-vis de ses créanciers. La notation permet également de déterminer si un titre financier permet de remplir ses obligations en termes de capital et d’intérêts, par rapport à l’échéancier qui a été fixé à l’avance.

Les entreprises font l’objet d’une notation et le processus peut être effectué sur un titre comme une obligation, MTN, TCN … ou sur l’entreprise elle-même. Cette notation a notamment été étendue après la crise financière de 2008 et les opérations controversées sur les procédures de titrisation.

Les différentes échelles de notation des entreprises

Les systèmes de notation financière sont propres à chaque agence de notation. Ainsi, les notes vont de A à D avec des notes intermédiaires. La meilleure note pour une entreprise sera AAA, des agences de notation comme Standard and Poor’s, mettront AA et pour Moody ‘s, il s’agira de Aa.On différencie deux types de notations :- les notations relatives à l’investissement- les notations « high grade »

Les notes pour ces deux catégories sont comprises de AAA à BBB.

On dénombre ainsi différents niveaux de notations :

AAA : cette notation est attribuée lorsque l’entreprise a une très faible probabilité de risque de défaut. Cette note indique notamment que l’entreprise a de grandes capacités à respecter ses différentes contraintes financières.

AA : cette notation signifie que l’entreprise est exposée à un très faible risque de défaut. Ainsi, ‘AA’ indique que l’entreprise a une grande capacité d’honorer ses différentes échéances financières.

A : ce niveau de notation signifie que l’entreprise est exposée à un faible risque de crédit. Ce qui veut dire qu’elle aura une forte capacité à respecter ses engagements financiers. Toutefois, l’entreprise sera vulnérable à des conditions économiques et commerciales qui peuvent s’avérer être défavorables.BBB : BBB signifie une bonne qualité de crédit, toutefois l’entreprise est exposée à peu de risque de défaut de crédit. Elle pourra en outre honorer ses engagements financiers, mais sera exposée à de potentielles difficultés, en cas de situations économiques et commerciales défavorables.

BB : BB signifie que l’entreprise est exposée à un risque de défaut, notamment en cas de contexte économique et commercial difficiles. Toutefois, l’entreprise dispose de certaines marges de manœuvre commerciales et financières, afin de pouvoir honorer ses différents engagements financiers.

CCC : l’entreprise est réellement exposée à un défaut de paiement.CC : probabilité qu’il se produit un défaut de paiement pour l’entrepriseC : défaut de paiement imminentRD : l’entreprise a expérimenté un défaut sur un prêt, une obligation ou autre, mais n’est pas en dépôt de bilan ou sous administration judiciaire. Par ailleurs, elle est toujours en activité.D : on constate un dépôt de bilan de l’entreprise, à ce niveau, elle est sous administration judiciaire et elle est en cessation d’activité.

Les perspectives et les limites de la notation

Cependant, le système de notation pour les entreprises a plusieurs limites. Ainsi, les agences de notation déclarent que la notation d’une entreprise est seulement une opinion. Il ne s’agit pas d’une information qui garantit d’avoir un aperçu de la situation globale d’une entreprise.

Il ne s’agit pas de recommandations d’achat ou de vente d’un titre d’une entreprise. La notation se contente de donner une estimation de la solvabilité d’une entreprise à un moment donné.

La notation permet à une entreprise de se financer et sera particulièrement importante pour toute opération majeure. Ainsi, l’entreprise pourra avoir accès beaucoup plus facilement à un prêt bancaire en cas de note élevée. Elle pourra en outre bénéficier de taux d’intérêt plus faibles.

A contrario, une mauvaise note signifie que l’entreprise devra procéder à des opérations de financement avec un taux d’intérêt plus élevé et aura plus de difficultés pour obtenir des financements.

