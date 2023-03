En qualité de commerçant, vous devez être en mesure de connaître l’intérêt du paiement contre remboursement pour optimiser la relation commerciale avec vos clients. Peu connu et très utile dans les transactions commerciales, le paiement contre remboursement que l’on nomme également “ cash on delivery “ ou “ retour de paiement “ consiste à collecter le paiement d'une vente lors de la livraison du produit.

Concrètement, le client va payer une commande au livreur par espèces, chèques, ou carte de débit et de crédit. Cet article vous détaille comment mettre en place le paiement contre remboursement dans les meilleures conditions.

Si vous souhaitez mettre en place le paiement contre remboursement sur votre site internet par exemple, ce mode de paiement est très facile à mettre en place. La Poste a été le premier service de livraison à proposer le paiement contre remboursement pour les professionnels.

Le service est disponible auprès de certaines entreprises comme Chronopost ou Colissimo par exemple. La mise en place consiste à respecter ces étapes :

Trouvez un site avec paiement contre remboursement;

Définir un montant total et les frais de port avec le destinataire;

Le commerçant va régler l’envoi du colis au moment de la réservation;

Le transporteur peut appliquer un forfait ou un pourcentage de la valeur des produits pour la prestation du transport;

Le colis sera livré au destinataire contre un paiement intégral.

Quelles sont les conditions de la réussite du paiement contre remboursement ?

Disposer de sa flotte de livreurs : si vous disposez de livreurs, le paiement contre remboursement sera idéal pour augmenter les ventes et le chiffre d’affaires de votre magasin par exemple. Cela s'applique notamment pour les entreprises dans le secteur de la restauration.

Accepter le paiement par chèque : pour pouvoir proposer le paiement contre remboursement pour votre magasin ou site internet, il est préférable de proposer le paiement par chèque. En effet, le chèque pourra être remis en mains propres par le client ou envoyé par voie postale. Le paiement en espèces donne lieu au transporteur d'émettre un chèque à destination du commerçant ou un virement bancaire sur le compte bancaire professionnel.

Il est toutefois possible d’envisager des solutions alternatives pour collecter les paiements récurrents et ponctuels dans les meilleures conditions.

Quelles sont les solutions alternatives à envisager au paiement contre remboursement ?

Que vous disposiez d’un site internet ou encore d’un magasin, le paiement contre remboursement peut-être un levier efficace pour augmenter les ventes. Cependant, si vous êtes à même de proposer un service qui vous permet de facturer vos clients via le prélèvement automatique, vous devriez envisager une solution intelligente et clé en main.

Une solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels comme GoCardless permet aux commerçants de se faire payer en toute simplicité. Une fintech comme GoCardless propose une solution très facile à mettre en place et est peu coûteuse et qui prendra moins de temps et d’énergie à gérer par rapport au paiement contre remboursement.

Vous serez en mesure de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires de vos clients via le prélèvement SEPA. Le cash on delivery en France présente des risques surtout si le client paye par chèque et qu’il possède une provision insuffisante sur le compte bancaire. Ainsi, vous serez en mesure de prélever la somme à une date précise et lors d’une facture impayée ou d’un retard de paiement, vous pourrez utiliser la fonctionnalité Success +. Success+ permet de réduire les échecs de paiement et de récupérer en moyenne 70 % des paiements échoués.

GoCardless est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires dont le logiciel de facturation de l’entreprise Sage. Vous pourrez émettre une facture avec la solution Sage et collecter le paiement avec GoCardless. Ce qui permet en outre de visualiser en un seul coup d'œil le statut du paiement de chaque facture sur le tableau de bord de GoCardless, contrairement à un paiement par chèque dans le cadre d’un paiement contre remboursement (COD) où la visibilité du statut du paiement sera inexistante.