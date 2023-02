PISP : quels avantages pour votre entreprise ?

PISP est l’acronyme de ‘’ prestataire de service d’initiation de paiement “ et il convient de commencer cet article par la définition de PISP. Un PISP s’inscrit dans le cadre de l’open banking pour proposer des produits financiers innovants ou pour compléter des paiements. L’open banking permet aux entreprises d’accéder au comptes bancaires des clients à condition que le titulaire du compte donne son autorisation.

Le prestataire de service d’initiation de paiement ( PISP ) donne le pouvoir à un utilisateur de demander à un tiers d’effectuer un ordre de paiement pour son propre compte. Comme il a été évoqué précédemment, les PISP agissent dans l’environnement de l’Open Banking avec les AISP. Les PISP permettent ainsi aux entreprises qui disposent des autorisations nécessaires pour pouvoir accéder aux comptes bancaires des clients à condition que le titulaire donne son consentement

Les PISP proposent à travers une plateforme la possibilité aux commerçants de recevoir des paiements en ligne de la part de leurs clients, via un système de paiement sécurisé. La plateforme fournit aux commerçants des outils sur-mesure pour faciliter et sécuriser les transactions. Les commerçants peuvent ainsi intégrer la plateforme au sein d'une boutique en ligne, d’une application mobile ou d’un point de vente physique. Le PISP donne ainsi la possibilité au commerçant de l'utiliser pour accepter des paiements par carte de crédit et de débit, virement bancaire ou d’autres moyens de paiement.

Il est nécessaire de détailler les principales différences entre l’AISP et le PISP :

- Le PISP est une Plateforme d'Initiative de Paiement alors que l’AISP est une Plateforme d'Information sur les Services de Paiement. La principale différence réside dans le fait que le PISP permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements alors que l'AISP permet uniquement d’accéder à des informations sur les services de paiement.

- Les PISP proposent des services d’initiation de paiement ( PIS ), ce qui veut qu’ils peuvent accéder aux données financières des clients, mais également effectuer des transferts d’argent à partir du compte bancaire du titulaire. Les AISP également appelés “ agrégateurs " proposent uniquement des services d’information sur les comptes ( AIS ) et procèdent à la collecte des données financières. Ils effectuent la compilation des données mais ne peuvent pas effectuer de paiement contrairement aux PISP. Les deux statuts sont connus sous le nom de “ prestataires tiers “ ( TPP ).

Quels sont les avantages des PISP ?

Le PISP et l’open banking sont intimement liés et s’inscrivent dans le cadre de la deuxième directive européenne sur les services de paiement ( DSP2 ).

Le principal avantage de ce service est que les entreprises peuvent accéder aux données financières des clients avec leur consentement préalable;

Les informations sont obtenues en toute sécurité et standardisées via des API;

Les entreprises peuvent utiliser les données des clients et proposer des produits et/ou services sur-mesure;

Le client peut révoquer son consentement à tout moment lorsqu’on parle de PISP dans le cadre l’open banking.

Les entreprises disposent de deux moyens pour devenir PISP : la voie directe ou la voie indirecte. Ce qui veut dire concrètement qu’il peuvent proposer eux-mêmes des services PIS via la voie directe ou devenir agent PIS auprès d’un PISP qui dispose déjà du statut.

Pour devenir PISP dans le cadre de son activité professionnelle et pouvoir se connecter aux comptes bancaires via des API bancaires, il est nécessaire de suivre plusieurs étapes pour accéder à ce statut. Il faut savoir que la procédure d’enregistrement pour obtenir le statut de PISP peut prendre jusqu’à 1 an. Voici un aperçu non-exhaustif des différentes étapes pour devenir un PISP dans le cadre de l’Open Banking :

La voie directe pour devenir PISP :

Il faut s’enregistrer auprès de l’ACPR;

Respecter les règles de la deuxième directive européenne sur les services de paiement ( DSP2 ),

Répondre aux demandes des clients;

Disposer de personnels qualifiés qui assurent un service de conformité en interne;

Disposer d’un capital de 50.000 euros ou plus

Posséder une RCP.

La voie indirecte pour devenir PISP :

Intégrer un TPP déjà enregistré ( prestataire tiers ) que l’on va intégrer au sein de sa boutique en ligne ou une application mobile;

Le TPP doit se conformer aux exigences de la DSP2 et répondre aux réclamations des clients;

Le temps d’intégration est moins long que la voie directe.

Bien entendu, ces explications ne sont pas exhaustives et il est nécessaire de se rapprocher de l’ACPR pour connaître en détail les différentes procédures pour obtenir le statut de PISP.

PISP et virement instantané

Depuis l’entrée en vigueur de la DSP2, les PISP permettent à un tiers de présenter un ordre de paiement pour son compte. Le virement instantané fait partie intégrante de l’environnement des PISP et permet de faciliter les transactions entre les commerçants et les consommateurs.

En effet, le virement instantané donne la possibilité d’effectuer un paiement en moins de 10 secondes et est disponible 24h/24 et 7j/7. Ainsi, les PISP peuvent notamment intégrer cette nouvelle manière de concevoir les paiements et ne vont plus seulement se baser sur des moyens de paiement comme la carte bancaire.

Cependant, l’usage du virement SEPA ou du virement instantané dans le cadre de son déploiement pour une boutique en ligne semble problématique pour le moment. En effet, il est nécessaire de recourir à un dispositif d'authentification fort avec le modèle redirect, ce qui pourrait rendre compliqué son utilisation.

Comme il a été évoqué précédemment l’Open Banking et le PISP font référence aux partages de données financières de la part de fournisseurs qui disposent des autorisations nécessaires. Si vous souhaitez recourir aux services du PISP dans le cadre de l’Open Banking pour collecter les paiements de vos clients, il est nécessaire de prendre en compte certains aspects.

Les PISP et l’Open Banking donnent la formidable opportunité de confirmer en temps réel le détenteur d’un compte bancaire ou d’un paiement. Cependant, pour confirmer en temps réel l’autorisation d’un paiement, il faut souvent recourir au paiement par carte qui peut s'avérer être coûteux.

Ainsi, en théorie, vous pourriez effectuer une intégration avec chaque établissement bancaire et mettre en place votre propre offre, mais cela peut coûter beaucoup d’argent et nécessite du temps, de l’énergie sans compter la réglementation. Vous pouvez cependant, intégrer une solution d’Open Banking de la part d’un PISP sur votre boutique en ligne via une fintech.

Un fintech comme GoCardless propose une solution d’Open Banking en qualité de PISP via deux solutions :

Vérification du titulaire du compte bancaire;

Compléter le paiement via prélèvement SEPA.

GoCardless permet ainsi de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients grâce à l’Open Banking. La fintech propose le prélèvement SEPA pour permettre aux commerçants de se faire payer. De ce fait, si les clients n’ont pas accès à une interface en ligne pour effectuer le paiement dans le cadre de l’Open Banking, il est ainsi possible de collecter le paiement avec le prélèvement SEPA. Ce qui permet de maximiser les chances de collecter les paiements dans les meilleures conditions.

Il est à noter que la solution d’Open Banking de GoCardless permet de diviser par deux les coûts pour collecter les paiements par rapport aux cartes bancaires. L’Open Banking propose une interface sécurisée avec de nombreuses possibilités comme la possibilité d’intégrer la solution avec plus de 300 partenaires de GoCardless comme le module de création de site internet WooCommerce.