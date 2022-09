Peut-on payer par chèque à l’étranger ?

La réponse simple est : oui, on peut, mais il vaut mieux l’éviter, car payer par chèque à l’étranger, même au sein de l’Union Européenne, engendre des frais importants. On vous explique tout dans cet article.

Nous sommes en effet l’un des derniers pays membres de l’Union ou les banques remettent gratuitement des carnets de 20 chèques détachables à leurs clients. Alors que ce moyen de paiement n’engendre pas de frais supplémentaires sur le sol français, en dehors de la France les suppléments pour un encaissement peuvent être très importants. Cependant, même en France, un commerçant peut refuser le paiement par chèque. Il doit simplement en informer la clientèle.

Payer par chèque à l’étranger

En principe, le paiement par chèque devrait être accepté partout dans la zone euro. Si vous êtes en déplacement à l’étranger ou en voyage d’affaires, vous pourriez en théorieutiliser ce moyen de paiement. La réalité est souvent plus compliquée. Commençons par le simple fait qu’il n’y a pas de langue universelle sur les chèques, ni de chèques « européens ». Les commerçants et les entreprises hors de France pourraient donc simplement refuser ce moyen de paiement parce qu’il est émis dans une langue qu’ils ne comprennent pas.

Deuxième difficulté : alors qu’en France son encaissement est gratuit, un chèque peut générer des frais à votre charge à l’étranger. Ces mêmes frais peuvent être une raison de refus de la part de vos partenaires ou fournisseurs étrangers. Ils pourraient craindre que votre chèque ne soit pas conforme à la réglementation dans leur pays, si votre banque y est inconnue, ou que le recouvrement engendre des frais importants en cas d’un chèque sans provision.

La situation est encore plus compliquée hors zone euro, notamment à cause des frais. Pour un chèque de 150 € émis hors zone euro, vous pourriez supporter des frais qui peuvent atteindre voire dépasser 30 € ou 40 €, alors que le paiement par carte bancaire vous coûterait 3 à 4 €. Ce dernier serait gratuit dans la zone euro.

Accepter un paiement par chèque avec l’étranger

Même dans la zone euro, le chèque n’est pas un moyen adapté pour se faire payer à l’étranger.

Vous auriez beaucoup de difficultés à faire valoir vos droits si le chèque revenait impayé et le traitement engendrerait des frais élevés. Faites attention aussi à la date d’opération (de dépôt du chèque) et de valeur (la date retenue pour le calcul des intérêtsdébiteurs). La date de valeur ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date de réception du chèque par votre agence, même si le chèque nécessite un traitement technique.

GoCardless – une solution en ligne qui facilite vos paiements internationaux

La gestion des paiements récurrents à l'international peut être complexe et coûteuse pour toute entreprise. Si vos clients paient de manière récurrente, GoCardless est la seule plateforme mondiale qui prélève les paiements de vos clients sur leur compte bancaire et en verse la contrevaleur directement sur votre compte local après avoir automatiquement procédé à la conversion des devises. Vous pouvez gérer vos paiements récurrents dans plus de 30 pays depuis un unique compte bancaire et choisirla date à laquelle vos clients vous paient, tout ceci avec une tarification transparente.

Dans une étude de marché auprès de 5 000 petites et moyennes entreprises qui utilisent GoCardless, 85 % déclarent qu’ils consacrent moins de temps à devoir recouvrir les paiements pour impayés ou retard de paiement. Notre solution est aussi compatible avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage, qu’utilise par ailleurs Wise pour obtenir le taux de change réel le plus attractif et par conséquent une conversion de devise optimale.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider avec vos paiements ponctuels ou récurrents internationaux.

