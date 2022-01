Comment faire un paiement depuis l'étranger ?

Lorsqu’on est en déplacement à l’étranger pour un voyage d’affaires par exemple, on utilisera très probablement sa carte bancaire, un chèque ou autre pour effectuer des paiements. Qu’il s’agisse de sa chambre d’hôtel, d’un repas d’affaires avec de potentiels clients ou payer un fournisseur, il est essentiel de connaître certaines règles de base pour effectuer un paiement depuis l’étranger.

Il existe différents moyens de paiement, avec certaines précautions à prendre pour pouvoir les utiliser à bon escient.

Les différents moyens de paiement traditionnels

On trouve plusieurs moyens classiques comme le virement bancaire, l’effet de commerce ou le chèque :

L’’effet de commerce : il s’agit d’un titre qui confère au débiteur un ordre par écrit, afin de procéder au paiement d’une somme. Ce moyen de paiement est particulièrement utile à l’étranger et implique trois personnes : le créancier, le tireur et le tiré.

Le chèque : le chèque est un moyen de paiement qui peut être utilisé pour effectuer un paiement depuis l’étranger. Ainsi, il sera particulièrement utile pour effectuer des exportations, cependant, la réglementation du paiement par chèque à l’étranger diffère selon les pays et il est nécessaire d’utiliser le chèque avec précaution. En raison des frais élevés et des risques d’impayés, le chèque n’est pas nécessairement populaire pour un paiement à l’étranger.

Le virement bancaire à l’international : il sera particulièrement utile, en effet, il s’agit d’un moyen dématérialisé et simple pour effectuer un paiement depuis l’étranger. Ainsi, le virement bancaire international (également appelé SWIFT) est relativement peu coûteux (il peut cependant impliquer des frais de change et des frais de traitement de la part de l’établissement financier.).

Le liquide : le paiement en euros est possible dans prés de 25 pays*. Concernant les devises étrangères, il est nécessaire de s’en procurer auprès d’un distributeur automatique de billets dans le pays de destination, ou dans une agence de change.

Source : Service Public

La carte bancaire

Paiement avec ou sans signature : la carte bancaire est bien évidemment incontournable pour effectuer un paiement depuis l’étranger. Ainsi, certains pays n’acceptent pas les paiements via une puce électronique. En France, il faudra saisir le code confidentiel et d’autres pays demanderont une signature lors de paiement via la carte bancaire. La signature sera en outre comparée à celle qui figure au dos de la carte de paiement.

Frais de paiement par carte bancaire à l'étranger : les frais de paiement par carte sont à prendre en considération lorsqu’un entrepreneur est à l’étranger. Ainsi, au sein de la zone euro, il n’y aura aucuns frais. Cependant, il sera essentiel de se pencher sur les frais que le paiement avec une carte bancaire engendrera dans un pays situé hors de la zone euro. Ainsi, il est essentiel de consulter la convention de compte afin de prendre connaissance des tarifs de l’établissement bancaire et les frais de changes. Les frais de paiement sont ainsi une commission qui est constituée d’une part fixe et variable, qu’il convient de prendre connaissance auprès de sa banque.

Quelques précautions à prendre sur les paiements depuis l’étranger

Avant le départ, il est important de prendre connaissance des numéros de téléphone à contacter en cas de perte ou de vol.

Prenez connaissance également des moyens de paiement acceptés par le pays de destination.

Vérifiez les plafonds de paiement et de retrait pour votre carte bancaire afin de ne pas avoir à faire face à de mauvaises surprises.

Lorsque vous êtes dans le pays de destination, vérifier pour le paiement par carte bancaire si le distributeur automatique de billets est sécurisé et ne comporte pas un objet douteux.

Au retour, il est essentiel de vérifier l’historique des transactions afin de voir si aucune opération suspecte n’a été effectuée.

