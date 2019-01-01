Investir dans la bonne technologie, celle qui vous économisera du temps et des ressources, est essentiel à la croissance durable de votre entreprise. Mais parmi toutes les options disponibles, comment choisir la plus adaptée à vos besoins ?

Pour vous aider à prendre la bonne décision, notre guide « Paiements et facturation : pourquoi vous devriez les externaliser » compare les coûts et les spécificités d�’une solution de paiement maison avec ceux d’une solution externalisée.