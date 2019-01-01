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[Ebook] Paiements et facturation : pourquoi vous devriez les externaliser

Maximisez votre efficacité et votre croissance : les avantages de l’externalisation avec Chargebee et GoCardless

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Investir dans la bonne technologie, celle qui vous économisera du temps et des ressources, est essentiel à la croissance durable de votre entreprise. Mais parmi toutes les options disponibles, comment choisir la plus adaptée à vos besoins ? 

Pour vous aider à prendre la bonne décision, notre guide « Paiements et facturation : pourquoi vous devriez les externaliser » compare les coûts et les spécificités d’une solution de paiement maison avec ceux d’une solution externalisée.

Vous saurez :

  • le vrai coût de la gestion des paiements et des processus de facturation maison, 

  • quelles ressources peuvent être libérées en externalisant vos processus de paiement et de facturation auprès d’un fournisseur,

  • les critères à prendre en compte au moment de choisir un fournisseur, 

  • comment optimiser vos paiements et votre facturation avec Chargebee et GoCardless.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.