Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources

Le paiement des factures d’énergie à l’ère du numérique

Nous examinons comment les fournisseurs d’énergie ont modifié la façon dont ils collectent les paiements afin de réduire les coûts, fournir une expérience de paiement simple et se démarquer sur un marché de plus en plus concurrentiel.

Faire défiler pour en savoir plus

Le paiement des factures d’énergie à l’ère du numérique

Le recours croissant aux technologies numériques dans le domaine de l’énergie a radicalement changé la donne entre fournisseurs et consommateurs, en octroyant à ces derniers un pouvoir de marché jusqu’ici inédit.

Dans ce guide, nous examinons:

  • Les technologies numériques dans le domaine de l’énergie

  • L’expérience de paiement comme « argument de vente

  • Comment tirer parti de l’expérience de paiement britannique

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.