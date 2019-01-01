Le paiement des factures d’énergie à l’ère du numérique

Paiements internationaux
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Nous examinons comment les fournisseurs d’énergie ont modifié la façon dont ils collectent les paiements afin de réduire les coûts, fournir une expérience de paiement simple et se démarquer sur un marché de plus en plus concurrentiel.
Le recours croissant aux technologies numériques dans le domaine de l’énergie a radicalement changé la donne entre fournisseurs et consommateurs, en octroyant à ces derniers un pouvoir de marché jusqu’ici inédit.
Dans ce guide, nous examinons:
Les technologies numériques dans le domaine de l’énergie
L’expérience de paiement comme « argument de vente
Comment tirer parti de l’expérience de paiement britannique