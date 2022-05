6 meilleurs logiciels de facture électricien

Il est toujours préférable d’avoir recours à un logiciel de facture pour électricien après avoir accompli la prestation et communiquer de manière efficace avec la clientèle sans avoir à se déplacer ou à envoyer un courrier. Un auto-entrepreneur dans le domaine de l’électricité pourra utiliser un logiciel de devis ou de factures pour optimiser son processus de facturation et accéder à de multiples avantages.

Ces avantages peuvent être de plusieurs ordres, comme le gain de temps, le suivi des différents chantiers, une bonne gestion de la trésorerie. Voici une sélection des meilleurs logiciels de facturation pour électricien afin d’effectuer un choix optimal. Le logiciel de facturation pour électricien permet de réduire de manière considérable le temps passé sur les démarches administratives pour se concentrer sur le cœur de l’activité.

Le logiciel de facturation Factomos

Le logiciel de facturation Factomos propose de gérer sur une seule interface la trésorerie, le processus de facturation et la gestion quotidienne de l’entreprise. Le logiciel Factomos propose en outre des fonctionnalités comme un pilotage de la trésorerie en temps réel à travers l’intégration du compte bancaire professionnel ou une solution comme GoCardless pour prélever les sommes dues sur les comptes clients et avoir un contrôle total sur le processus de facturation. Factomos propose également une fonctionnalité pour optimiser et automatiser la gestion commerciale, avec le traitement rapide des documents de vente.

Le logiciel de facturation SO-FA

Ce logiciel de facturation pour électriciens propose deux services, à savoir la création de devis et de factures. Ce logiciel sera particulièrement utile et optimal, car il ne nécessite aucune installation. Ainsi, l’entrepreneur n’aura pas à effectuer de mises à jour qui peuvent prendre du temps. Le logiciel SO-FA est disponible 100 % en ligne et pourra être installé en quelques minutes. Il permet en outre d’éditer des devises, factures, acomptes… Le logiciel de facturation SO-FA propose plusieurs fonctionnalités comme un suivi de rentabilité de chantier et une section pour la gestion commerciale.

Le logiciel de facturation OBAT

Il s’agit d’un nouvel entrant dans le domaine des logiciels de facturation pour artisans. Le logiciel de facturation propose notamment une fonctionnalité afin de proposer la signature électronique pour la clientèle. OBAT dispose de plusieurs fonctionnalités comme un outil pour optimiser les marges et le résultat net, une fonctionnalité pour générer des factures d’acomptes ou encore un dispositif pour effectuer les calculs de ventilation des TVA.

Le logiciel de facturation INFast

INFast propose de créer très rapidement des devis et des factures dans le respect de la réglementation en vigueur. Le logiciel permet de centraliser différents types d’informations comme les données client, le suivi des règlements, la relance des impayés… INFast propose notamment de créer une base clients qui comporte les informations et fichiers clients. La fonctionnalité concernant la base clients permet de gérer de manière optimale le processus de vente.

Le logiciel de facturation Tolteck

Tolteck est un logiciel de facturation et de devis pour les artisans du bâtiment. Tolteck est compatible sur Smartphone, tablette et ordinateurs. Le logiciel permet d’établir un devis en l’espace de 5 minutes spécifique à la profession d’électricien. Tolteck propose tout ce qui permet d’établir une facture, à savoir une bibliothèque de matériaux et d’ouvrages, des informations sur les franchises de TVA, retenues de garanties, avoirs, primes CEE…

Le logiciel de facturation Quickbooks

Quickbooks propose un logiciel de facturation entièrement en ligne qui permet de personnaliser, créer et envoyer très facilement des devis et des factures. Le logiciel permet de centraliser toutes les informations relatives à l’activité d’électricien, comme les fichiers clients, prospects, catalogues de produits et services, tarifs… Quickbooks permet également de suivre de manière optimale les documents commerciaux comme les devis, factures, avoirs, bons de commandes…

