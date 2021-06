Utilisé dans le monde de la finance, le terme de « ligne de crédit » ne vous est sans doute pas inconnu puisqu’il est parfois utilisé pour les particuliers. Il s’agit, en fait, d’une autorisation de crédit permanent : accordée par les établissements bancaires, elle permet à leurs clients qui en ont besoin (et qui ont, à cet effet, signé un contrat spécifique) d’emprunter des fonds à tout moment, selon un plafond défini à l’avance et pour une certaine durée.

Pour les particuliers, la ligne de crédit est souvent désignée sous le terme de « crédit renouvelable » (ou « credit revolving », comme en anglais). Pour les professionnels, et notamment les PME qui en ont plus besoin que les grandes entreprises en raison d’une trésorerie souvent plus limitée, il s’agit surtout d’un moyen de couvrir des dépenses ponctuelles et/ou inattendues. Mais la ligne de crédit peut avoir d’autres utilités.

Quels sont les différents types de ligne de crédit pour les PME ?

Il existe deux types principaux de lignes de crédit, la ligne de crédit d'exploitation et la ligne de crédit d’investissement. Elles se différencient par leur utilisation mais aussi par le fait que la première est un crédit à court terme tandis que la seconde est à moyen terme.

La ligne de crédit d’exploitation est ainsi généralement accordée pour quelques mois, dans la plupart des cas entre 12 et 18 mois, parfois jusqu’à 36. Elle permet de disposer immédiatement, ou du moins rapidement, d’actifs nécessaires à l’activité d’une entreprise, par exemple acheter les matières premières indispensables à une activité de production ou constituer un stock d’articles à revendre ensuite. Elle peut également servir à financer des travaux ou à combler en manque de trésorerie en raison d’un imprévu (du matériel à remplacer par exemple).

La ligne de crédit d'investissement est à crédit à moyen terme, d’une durée généralement comprise entre 3 et 7 ans. Pour les petites et moyennes entreprises, elle permet surtout d’acheter du matériel nécessaire à l’activité, sans avoir à s’endetter.

Le fonctionnement d’une ligne de crédit est décrit dans le contrat que proposent les établissements bancaires. Il faut donc en faire la demande et, généralement, présenter un dossier attestant de la solvabilité de l’entreprise puisque ce type de crédit n’est pas accordé à toutes les entreprises.

Le contrat précise d’abord le montant maximal accordé. Celui-ci est appelé réserve de crédit, et parfois désigné sous le terme de plafond. Le contrat précise également le taux d’emprunt, les modalités de remboursement et la durée du crédit. Toutes ces modalités ne sont pas figées dans la pierre : elles font fréquemment l’objet d’une renégociation annuelle.

Une fois la ligne de crédit accordée, l’entreprise qui en bénéficie peut en tirer des fonds à tout moment, jusqu’à la limite autorisée, et en bénéficier rapidement. Le délai dépend des établissements bancaires puisque certains proposent des versements instantanés tandis que d’autres demandent des formalités qui peuvent prendre jusqu’à une semaine. Une fois les fonds retirés, la ligne de crédit diminue. Elle se reconstituera au versement de la première échéance ou suite à un versement libre.

Les échéances, généralement mensuelles, déterminent un remboursement minimal et incluent des intérêts. Bien que ceux-ci soient généralement peu élevés, et pris en compte uniquement lorsque la ligne de crédit est utilisée, il est souvent intéressant de rembourser rapidement la ligne de crédit. Bien entendu, cela ne s’applique pas aux lignes de crédit d’investissement dont les taux sont plus avantageux.

Sachez également que la durée de remboursement du crédit dépend du montant maximal de celui-ci. Depuis avril 2011, elle ne peut être supérieure à 36 mois pour les crédits jusqu’à 3000 euros, et à 60 mois pour les crédits d’un montant supérieur.