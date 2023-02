Les 5 meilleures applications d'encaissement de carte bancaire

Les applications d’encaissement de carte bancaire font désormais partie de notre quotidien avec l’arrivée de la 5G. Ainsi, de plus en plus de professionnels issues de secteurs d’activité diverses et variés utilisent un lecteur de carte bancaire en guise d’application pour fluidifier et optimiser les transactions. Ce que chacun recherche est de pouvoir encaisser les transactions le plus rapidement possible pour proposer une expérience d’achat la plus agréable possible à sa clientèle.

Ainsi, un chauffeur de taxi, un serveur dans un restaurant ou encore un professionnel de la santé peut trouver long et fastidieux de devoir encaisser un paiement par carte de débit et de crédit. Sans compter la sécurisation des transactions qui doit entrer en ligne de mire. Une application d’encaissement de carte bancaire permet d’encaisser un paiement en carte bancaire même en l’absence de réseau. L’application d’encaissement de carte bancaire présente également des inconvénients comme un mauvais fonctionnement lorsqu’il s’agit de procéder à l’encaissement de la transaction.

Cet article va vous aider à connaître les meilleures applications d’encaissement de carte bancaire.

Les 5 meilleures application d’encaissement de carte bancaire

Voici une sélection des meilleurs applications d’encaissement de carte bancaire :

SumpUp Air :

SumUp Air est la propriété de l’entreprise britannique SumUp et est un service de point de vente ( POS ) mobile qui permet aux petites entreprises d’encaisser des paiements par cartes bancaires via un smartphone ou une tablette. La solution s’adresse principalement aux petites entreprises qui cherchent à accepter des paiements par carte et le lecteur de carte bancaire via son application se recharge via un port USB.

Avantages :

Acceptent de nombreux moyens de paiement : Sump Air accepte de nombreux moyens de paiement lorsqu’il s’agit d’encaissement par cartes bancaires avec les réseaux Visa et Mastercard. Le terminal de paiement électronique accepte les paiements avec ou sans contact ainsi que les cartes American Express.

Facilité d'utilisation : le lecteur de carte SumUp Air est facile à configurer et à utiliser.

Compatibilité : Il est compatible avec la plupart des smartphones et tablettes iOS et Android.

Tarification transparente : Sum Up Air propose des tarifs qui sont négociés à l’avance. Il n’y a pas de commission commerçant et des frais moins importants pour les petites entreprises.

Limites :

Les tickets-restaurants ne sont pas acceptés sur l’application d’encaissement de carte bancaire.

Revolut Reader :

Revolut Reader est la propriété de la fintech Revolut et est disponible pour les détenteurs d’un compte Revolut Business. Il s’agit d’une application d’encaissement de cartes bancaires qui permet d’encaisser les paiements par carte de crédit et de débit : Visa, Mastercard, portefeuilles électroniques ( Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay ). Revolut Reader permet d’encaisser des sommes au bout de 24 heures sur le compte professionnel Business. Il est nécessaire d’ouvrir un compte commerçant pour pouvoir utiliser Revolut Reader et commencer les paiements des clients.

Avantages :

Frais de transactions bas : ils ne dépassent pas 0,8 % + 0,02 € pour les cartes Visa et Mastercard des consommateurs de l’EEE;

Satisfait ou remboursée au bout de 30 jours;

Écran tactile en couleur.

Limites :

Pas d’application dédiée pour encaisser les paiements par carte.

Zettle Reader 2

Zettle se positionne comme étant un leader européen des terminaux de paiement. L’application d'encaissement de carte bancaire Zettle Reader 2 sortie fin 2018 est une nouvelle version de Zettle Reader 1. Ce TPE utilise la technologie BLE qui permet d’obtenir une autonomie de la batterie à hauteur de 8h. Zettle Reader 2 a la capacité d'encaisser près de 250 transactions par jour contrairement au Zettle Reader 1 qui permet d’en encaisser 150.

Avantages :

Simple et facile d’utilisation;

Prise en main aisée;

Autonomie de 250 transactions par jour.

Limites :

Modifier du code difficile.

Mini Smile

L’application d’encaissement de carte bancaire Mini Smile est la propriété de Smile and Pay qui est une start-up française. Ce lecteur s’adresse principalement aux petites entreprises. Il a la capacité de fonctionner avec ou sans smartphone ou tablette et la gestion s’effectue via l’application Smile and Pay. Il est compatible avec de nombreux moyens de paiement comme les cartes Visa, Mastercard avec ou sans contact. Les versements des sommes sont effectués sous 24h à 48h sur le compte bancaire du commerçant.

Avantages :

Souscription rapide;

Sans engagement;

Compatible avec les banques professionnelles.

Limites :

Pas de possibilité de récupérer la TVA sur les frais pour les micro-entreprises.

Up2Pay Mobile

Up2Pay Mobile est une application d’encaissement de cartes bancaires lancée par la banque française Crédit Agricole. Il s’agit d’un terminal de paiement compact et qui dispose d’une application de caisse certifiée. Up2Pay s’installe sur un smartphone ou une tablette et est compatible avec les systèmes d’exploitation iOS et Android. Il s’agit d’un petit terminal de paiement électronique Bluetooth. Il est ainsi possible de l’acheter ou encore de le louer.

Avantages :

Fonctionnalité pour la gestion des stocks;

Tarification transparente;

Faible coût d’acquisition : 69 € à l’achat.

Limites :

Nécessité de se rendre en agence pour souscrire au service;

Tarification fixée par rapport à la caisse régionale.

Bien entendu, lorsqu’on parle d'application d’encaissement de carte bancaire, on pense tout de suite aux frais comme les taux de commission que cela va engendrer pour le commerçant. Toutefois, lorsque vous allez acquérir un terminal de paiement pour encaisser les paiements par carte bancaire, il faut prendre en compte ces frais pour ne pas accumuler des dépenses importantes qui peuvent impacter la trésorerie à terme.

Les cartes bancaires sont un moyen populaire prisé par les consommateurs pour acheter un bien ou un service. Cependant, il existe une fintech comme GoCardless pour faciliter les transactions et encaisser directement les paiements des clients sur leurs comptes bancaires. Il est à noter que les fournisseurs de carte bancaire facturent un taux standard sur chaque transaction qui s’avère être 1 à 3 % plus élevés que les autres moyens de paiement.

En effet, les cartes ont des frais de transaction élevés pour les commerçants et ne sont pas plafonnés. Ainsi, il y a notamment des frais supplémentaires qui s’ajoutent s'il s'agit d'un paiement transfrontalier.

Une fintech comme GoCardless propose le prélèvement SEPA comme moyen de paiement fiable et sécurisé pour diminuer les impayés et les incidents de paiement. La solution de paiement est peu coûteuse et très facile à mettre en place. Les frais de transaction sont notamment transparents et s'élèvent à hauteur de 1 % + 0,20 € par transaction.

Les coûts pour encaisser les paiements sont réduits de 56 % avec GoCardless et la fintech apparaît comme étant une alternative sérieuse aux applications d'encaissement par carte bancaire. Il est à noter que GoCardless est compatible avec plus de 300 partenaires dont le module de création de sites internet WooCommerce.