Le Paiement Différé – Carte de Débit

Lorsqu’on souhaite effectuer un paiement pour l’achat de matériels professionnels ou d’un service dans le cadre de son activité, il se peut que l’entrepreneur ne dispose pas des fonds nécessaires pour effectuer le paiement dans les meilleures conditions. Le paiement différé constitue un moyen efficace pour palier à ce problème. Toutefois, il est essentiel de comprendre le mode de fonctionnement de ce paiement particulier et de connaître ses principaux avantages et inconvénients, afin de recourir au paiement différé.

Définition du paiement différé

Le paiement différé consiste à octroyer une facilité de paiement pour un entrepreneur, par le report du prélèvement de la somme sur le compte professionnel. Ainsi, contrairement au paiement comptant, la somme ne sera pas prélevée le jour du règlement de la transaction. Concrètement, la banque avance les fonds et prélèvera la somme à une date ultérieure par le biais d’une consignation de la dette.

Le paiement différé nécessite d’avoir une carte de paiement différé auprès de son établissement bancaire, que l’on nomme : carte de débit différé. Il sera en outre possible de se procurer une carte de débit différé auprès de son banquier et les échéances seront généralement regroupées en une seule fois, avec à la clé un seul prélèvement unique par mois. Le paiement différé peut faire l’objet d’un prélèvement à une date ultérieure à partir de la réalisation de la transaction.

Il faut donc retenir que les achats professionnels effectués par l’entrepreneur avec une carte de débit différé, feront l’objet d’un débit en fin de mois ou à une date ultérieure. On parle ainsi de date d’arrêté et de date de prélèvement.

La date d’arrêté correspond à la comptabilisation de tous les paiements à l’instant t où tous les paiements sont pris en compte par l’établissement bancaire. Cela veut dire que tous les paiements effectués durant le mois seront comptabilisés durant la date d’arrêté.

Contrairement à la date d’arrêté qui recense l’ensemble des opérations à l’instant t, la date de prélèvement définit le jour où le prélèvement des sommes cumulées sera effectué. Il faut noter que si la date de prélèvement est indiquée pour un jour férié ou durant le week-end, le prélèvement sera effectué au prochain jour ouvré.

Quelles sont les opérations qui ne sont pas couvertes par le paiement différé ?

Certaines opérations ne sont pas couvertes comme les retraits dans les distributeurs automatiques de billets, que ce soit en France ou à l’étranger. Les opérations dans les DAB seront en outre prélevées immédiatement contrairement aux paiements via une carte bancaire ou virtuelle.

Quels sont les avantages du paiement différé ?

On dénombre plusieurs avantages concernant le paiement différé comme la possibilité de maintenir sa trésorerie et d’acheter du matériel professionnel ou avoir recours à un service particulier, immédiatement pour son entreprise sans avoir à avancer les fonds le jour j. Ce qui vous permet ainsi d’acheter maintenant pour payer plus tard.

Cela permet de « jongler » avec les entrées et sorties au sein de sa trésorerie et de pouvoir différé un paiement, en anticipant un prochain paiement de la part d’un client. Un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage vous permettra en outre de répertorier, classifier et gérer de manière optimale vos paiements différés.

Quels sont les inconvénients du paiement différé ?

Le paiement différé peut présenter des risques pour tout entrepreneur qui désire maîtriser ses frais bancaires. Avoir recours au paiement différé engendre des frais.

Il est essentiel d’avoir une gestion optimale de sa trésorerie, car lors du règlement du paiement différé, en cas d’absence de trésorerie, l’entrepreneur peut devoir faire face à des incidents de paiements, ce qui peut être préjudiciable dans la relation commerciale avec le banquier en cas de demande à d’autres sources de financements, si les incidents se reproduisent.

