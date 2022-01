Les transactions entre entrepreneurs, envers les fournisseurs ou clients peuvent être effectuées en une ou plusieurs fois. On parle ainsi, de paiement comptant lorsqu’un règlement est réalisé en une seule fois, après la prestation d’un service ou la fourniture d’un bien. Le paiement comptant signifie que l’acheteur devra verser l’intégralité de la somme à régler envers son créancier, sans intérêts.

Dans le cadre d’une transaction commerciale, il sera possible d’utiliser le paiement comptant dans trois situations bien précises. Il pourra s’agir d’une livraison, de la réception d’une facture ou lors de la commande du bien ou du service. Il est possible de payer comptant avec différents moyens de paiement, que ce soit l’argent liquide, par virement, par carte bancaire ou chèque. Il existe ainsi de nombreuses manières d’effectuer un paiement comptant, qui comporte des avantages et des inconvénients.

En quoi consiste le paiement comptant ?

Comme il a été défini précédemment, le paiement comptant permet de réaliser un paiement quel que soit le moyen de paiement, en une seule fois. Il est ainsi nécessaire de verser la totalité de la somme lors du paiement.

Le paiement comptant est généralement utilisé pour acquérir des biens ou des services de faibles montants. Ce type de paiement s’oppose au paiement à crédit, qui consiste à régler la prestation d’un service ou la fourniture d’un bien en plusieurs fois, que ce soit avec ou sans intérêts. Ainsi, le paiement à crédit sera davantage utilisé pour des transactions plus importantes, comme l’achat d’une propriété ou d’un véhicule.

Quels sont les avantages du paiement comptant ?

Le paiement comptant a plusieurs avantages, car il ne comporte pas d’intérêts et constitue ainsi la solution de paiement la moins chère. Dans le cas d’un paiement différé, la somme ne sera pas débitée immédiatement. Toutefois, le paiement comptant permet une gestion plus saine de son budget et de limiter le recours au crédit.

Il s’agit également d’un type de paiement plutôt simple et rapide avec le paiement en espèces. Par ailleurs, le paiement comptant peut permettre d’avoir des remises et réductions auprès de certains commerçants. On appelle cela l’escompte commercial, qui permet à un entrepreneur d’avoir la garantie d’obtenir un paiement et ainsi de concéder une baisse de la facture, grâce à cette garantie solide.

Le paiement comptant permet d’avoir de la trésorerie en permanence pour un entrepreneur qui propose ce moyen de paiement à ses clients.

Il peut être judicieux pour un entrepreneur d’opter pour un logiciel de comptabilité, comme celui de l’entreprise Sage pour répertorier ses paiements comptants.

Quels sont les inconvénients du paiement comptant ?

Dans le cas de l’utilisation du paiement comptant en liquide de manière permanente, il peut être risqué d’utiliser ce moyen de paiement, car l’entrepreneur peut être exposé à des risques de pertes ou de vols.

Ainsi, le paiement comptant peut s’avérer être peu pratique, lors de l’achat d’un bien ou d’un service d’une valeur importante. Il peut être difficile de disposer des fonds et le recours au paiement à crédit pourra être une solution à envisager.

Pour un entrepreneur qui dispose de nombreux clients et qui doit vendre la plupart du temps des services ou des marchandises à crédit, le paiement comptant peut être problématique. En effet, un entrepreneur qui est par exemple grossiste de marchandises, doit la plupart du temps proposer des paiements à crédit pour permettre à ses clients de vendre la marchandise et de procéder au remboursement de la facture.

Le paiement comptant peut ainsi handicaper le développement de l’entreprise, car certains concurrents peuvent proposer du paiement à crédit, ce qui peut attirer les potentiels clients vers ces mêmes concurrents. Le paiement à crédit dans certains cas peut devenir un argument commercial pour un concurrent.

