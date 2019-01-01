Paiements internationaux
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La rétention client est la clé de la croissance pour toutes les entreprises. Découvrez notre dernière étude sur l’influence des méthodes de paiement sur le churn client et la rétention, menée par le Suscribed Institute de Zuora et GoCardless.
La rétention client est essentielle à la réussite et la croissance de toutes les entreprises, et plus particulièrement des entreprises à abonnement.
Dans ce rapport, nous aborderons les sujets suivants :
Les variations du churn client annuel selon les méthodes de paiement.
Les facteurs responsables du churn client involontaire et comment l’éviter.
Comment réduire le churn simplement et de façon rentable.
Les avantages de choisir les bonnes méthodes de paiement pour l’expérience client et vos revenus.