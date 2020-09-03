Le fonds de roulement est une notion comptable qui correspond à l’ensemble des ressources financières à disposition d’une entreprise pour financer son exploitation courante, c’est-à-dire pour payer l’ensemble de ses charges de fonctionnement (paiement des employés et des loyers, achat de stocks, etc) en attendant l’encaissement des factures émises.

Si une entreprise désire évaluer son fonds de roulement, le calcul est relativement simple. Il se compose des capitaux permanents de l’entreprise, son capital et ses ressources de trésorerie, une somme à laquelle il faut retirer les actifs immobilisés (immobilisations financières, corporelles ou incorporelles). En d’autres termes :

Fonds de roulement = capitaux permanents – actifs immobilisés

Sachez que le fonds de roulement est parfois appelé fonds de roulement net global (ou FRNG), et qu’il peut également être calculé de manière plus complexe, en tenant compte de tous les actifs circulants, auxquels sont ajoutés les disponibilités, et de tout le passif circulant, en retirant également les dettes à court terme.

Que signifie un fonds de roulement positif ou négatif ?

Un fonds de roulement positif signifie qu’une entreprise est en bonne santé financière puisque ses ressources excèdent ses dépenses d’exploitation. Elles disposent donc d’une trésorerie suffisante pour financer ses activités et, éventuellement, des investissements.

Un fonds de roulement négatif est plus inquiétant car il indique que l’entreprise ne dispose pas de suffisamment de ressources pour couvrir ses dépenses d’exploitation : elle doit recourir à l’emprunt pour financer ses activités et ne dispose pas de trésorerie en cas d’imprévu.

Dans de rares cas, le fonds de roulement peut être nul : l’entreprise est alors à l’équilibre mais cette situation reste précaire car le manque de trésorerie peut s’avérer problématique.

Qu’est-ce que le besoin fonds de roulement ?

Le besoin en fonds de roulement (ou BFR) est une notion évidemment liée à celle du fonds de roulement. Il désigne la somme qu’une entreprise doit posséder pour exercer ses activités et payer ses charges sans avoir recours à l’emprunt. Il ne s’agit donc pas d’un élément comptable obligatoire, mais d’un indicateur financier important qui permet d’évaluer l’autonomie financière d’une entreprise.

Le calcul du besoin en fonds de roulement s’effectue selon la formule suivante :

Besoin en fonds de roulement = stocks + créances (créances clients et autres créances) - dettes (toutes les dettes non financières)

Pour que ce calcul soit pertinent, il est essentiel que la comptabilité soit à jour, notamment les comptes clients, et que les stocks soient évalués au plus près de la réalité.

Si le résultat est positif, il exprime un besoin, souvent celui de devoir payer des fournisseurs avant d’encaisser l’argent des clients. Si le résultat est négatif, il correspond à une ressource (parfois d’ailleurs appelée « ressource en fonds de roulement ») : les entreprises qui encaissent de l’argent avant d’en décaisser affichent un besoin en fonds de roulement négatif.

Le besoin en fonds de roulement peut être optimisé grâce à une gestion comptable rigoureuse, d’une part par un meilleur suivi client (traitement rapide des factures, des relances, éventuellement des procédures de recouvrement…) et d’autre part en améliorant sa relation avec les fournisseurs (éviter les retards, négocier les conditions de paiement, etc).

Une meilleure gestion des stocks permet également d’améliorer le besoin en fonds de roulement : travailler en flux tendu permet d’éviter les coûts générés par la production et le stockage de marchandises qui ne seront pas immédiatement vendues. Cette méthode n’est toutefois pas sans risque, notamment celui d’une rupture de stock.

Enfin, mieux gérer sa trésorerie est un autre axe d’amélioration. De manière concrète, cela signifie épargner des capitaux en cas d’excédent, ou négocier une facilité de caisse pour faire face à des besoins de capitaux.