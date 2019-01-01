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[Webinar] La digitalisation des paiements : un atout pour les entreprises | Témoignage Doctolib

Il n'est jamais trop tard !

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Intervenants :

  • Anaïs Denis, IT-Finance Project Manager, Doctolib

  • Catherine Hoang, Head of Billing and Revenue Management, Doctolib

  • Boris Piquet, Expert en paiements, GoCardless

Transformer les paiements en un levier de croissance :

Pour reprendre le contrôle sur leurs paiements, les entreprises doivent adopter des solutions qui minimisent les interventions manuelles.

En automatisant l’encaissement, une solution comme le prélèvement bancaire permet aux entreprises d’être payées à temps. Libérées du suivi des retards et des impayés, dotées d’une trésorerie suffisante, elles peuvent se concentrer sur le développement de l’activité et la qualité de l’expérience client.

Résultat : plus de visibilité sur la date des paiements et une trésorerie préservée. Vous évitez aussi les désagréments liés à l’expiration des cartes bancaires et à la gestion des chèques. Quant à vos clients, ils paient sans y penser.

Découvrez comment Doctolib soigne sa trésorerie grâce à la digitalisation des paiements.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.