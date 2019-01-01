Transformer les paiements en un levier de croissance :

Pour reprendre le contrôle sur leurs paiements, les entreprises doivent adopter des solutions qui minimisent les interventions manuelles.

En automatisant l’encaissement, une solution comme le prélèvement bancaire permet aux entreprises d’être payées à temps. Libérées du suivi des retards et des impayés, dotées d’une trésorerie suffisante, elles peuvent se concentrer sur le développement de l’activité et la qualité de l’expérience client.

Résultat : plus de visibilité sur la date des paiements et une trésorerie préservée. Vous évitez aussi les désagréments liés à l’expiration des cartes bancaires et à la gestion des chèques. Quant à vos clients, ils paient sans y penser.