Qu’est-ce qu’un reçu de paiement ?

Le reçu de paiement est un document qui atteste le règlement financier (le paiement) d’un service ou d’un produit. Il est rédigé par le vendeur, qui va également rédiger une facture, et il doit être remis à l’acheteur bénéficiaire du produit ou du service. Pour les deux parties, (l’émetteur et le destinataire), c’est une reconnaissance et un gage de confiance.​

Le reçu de paiement peut également concerner un règlement en plusieurs fois. Dans ce cas, le reçu permet de prouver qu’un certain montant de la somme due a déjà été payé, et en conséquence de connaître précisément le solde restant à régler pour clore l’opération. On peut donc considérer le reçu de paiement comme un outil de vérification, qui permet également de garantir l’absence de litige entre créancier et débiteur.

L’utilité des reçus de paiement

Avec un reçu, le client d’une entreprise dispose d’une preuve valable d’un échange commercial, et cette preuve peut être utilisée de multiples façons, comme par exemple en tant que document à transmettre aux autorités fiscales.

Reçu de paiement, facture, relevé de situation

Une facture rédigée par un fournisseur de biens ou de services indique une somme qui doit être réglée par son client, alors que le reçu de paiement, quant à lui, se contente de prouver que le client a bel et bien réglé sa dette. Cela explique d’ailleurs que les éléments obligatoires d’une facture sont plus nombreux que ceux d’un reçu de paiement. Rappelons par ailleurs qu’un reçu de paiement ne peut en aucun cas remplacer une facture.

Quant au relevé de situation, il constitue une déclaration de l’état du client à moment précis. Grâce à lui, l’entrepreneur peut visualiser l’historique du paiement avec chacun de ses clients, et récapituler les transactions et les règelements effectués.

Reçus, acomptes et règlements en ligne

Le reçu est un document essentiel pour les transactions donnant lieu à des versements d’acomptes : ainsi les deux parties peuvent précisément connaître le montant de la transaction déjà versé, ainsi que le solde restant dû.

Un paiement en ligne donne généralement lieu à l’émission d’un reçu de paiement, présenté par une page Internet du site marchand, et une véritable facture sera ensuite envoyée à l’adresse e-mail du client. Comme nous le signalions plus haut, le reçu de paiement est donc bel et bien un outil de vérification et de confiance mutuelle entre le créancier et le débiteur.

Pour bien réussir la rédaction d’un reçu de paiement, il faut avant tout veiller à ce que le document soit parfaitement clair, et comporte toutes les informations indispensables pour bien informer le receveur sans le tromper. Il est inutile d’ajouter des éléments supplémentaires à ceux que nous indiquons, et il faut également éviter d’en supprimer.

Pour rappel, précisons que tout documents attestant réception d’une somme d’argent doit être rédigée en double exemplaire. La raison en est simple : ainsi, les deux parties concernées conserveront un exemplaire du reçu de paiement et pourront faire figurer la transaction dans leur comptabilité .

Il n’existe pas de critères stricts quant au contenu d’un reçu de paiement. On peut cependant dresser une liste des éléments indispensables pour que le reçu de paiement soit à la fois clair et valide. Si l’entrepreneur ne souhaite pas rédiger lui-même le reçu de paiement, il pourra trouver de nombreux modèles disponibles en ligne, avec une simple recherche « modèle de reçu de paiement ».

Voici la liste des éléments indispensables à la rédaction d’un reçu de paiement :

– l’intitulé du document permettant de reconnaitre la nature de celui-ci, avec la mention « Preuve de paiement »