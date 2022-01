PME : 4 Étapes pour Créer un Site Marchand

Vous êtes un entrepreneur et vous aimeriez vendre vos produits en ligne ? Vous envisagez sans doute de créer votre propre site marchand. Avant de vous lancer, vous devez savoir comment procéder. Dans cet article, découvrez les quatre principales étapes à suivre pour créer un site marchand.

Étape 1 : Préparer un cahier des charges

La première étape pour créer un site marchand consiste à préparer et à cadrer votre projet. En effet, faire un site internet ne s’improvise pas. Si vous voulez aller droit au but et être efficace, vous devez d’abord définir vos objectifs.

Il est fortement recommandé de rédiger un cahier des charges, y compris si vous souhaitez tout faire tout seul. Mettre les choses par écrit vous aidera à clarifier vos idées et à vous poser les bonnes questions.

Votre cahier des charges doit notamment contenir :

Une présentation de votre projet : activité, produits, concurrents…

La définition précise de votre cible : tranche d’âge, centres d’intérêts, localisation géographique...

Une description graphique et ergonomique du site envisagé : moyens de paiement acceptés...

Par ailleurs, il est également essentiel d’établir un budget prévisionnel ainsi qu’un planning raisonnable pour la mise en ligne de votre site.

Étape 2 : Choisir les outils pour créer son site marchand

Il existe différentes solutions pour créer un site internet marchand :

Utiliser une place de marché (marketplace) existante comme Amazon ou Etsy.

Louer une solution e-commerce “clé en main” type SaaS (“Software as a Service”). Parmi les plateformes SaaS les plus connues, on compte par exemple Shopify ou Squarespace.

Créer un site marchand depuis zéro.

Si vous choisissez la troisième option, vous devez ensuite déterminer si vous avez les compétences nécessaires pour tout réaliser seul ou si vous avez besoin de faire appel à des spécialistes.

Autre choix fondamental : celui du CMS (Content Management System), c’est-à-dire le logiciel qui va vous permettre de construire votre site marchand en ligne. Le CMS le plus connu et le plus utilisé est WordPress, qui vous permet de créer un site marchand gratuitement. Vous pouvez également opter pour Prestashop ou encore Magento. Le choix du CMS est extrêmement important car il va déterminer ce que vous pourrez faire (ou non) avec votre site web marchand. Veillez à bien comprendre les avantages et inconvénients de chaque solution avant de prendre une décision.

Étape 3 : Créer le catalogue produits

Tout l’intérêt de votre site internet marchand est de vendre vos produits. Il est donc essentiel de soigner votre catalogue de produits. Cela implique de :

Définir l’arborescence du catalogue pour suivre une structure logique et faciliter la navigation ;

Rédiger des fiches produits vendeuses avec des descriptions détaillées et optimisées ;

Réaliser des photos ou des illustrations de qualité pour mettre en valeurs vos produits ;

Optimiser les pages de vente et l’ergonomie du site pour maximiser les ventes.

Là encore, vous pouvez avoir besoin des services d’un développeur, d’un rédacteur web ou encore d’un photographe.

Étape 4 : Développer une stratégie de webmarketing

Avoir un site web marchand, c’est bien. Avoir des visiteurs et réaliser des ventes, c’est beaucoup mieux ! Votre travail ne s’arrête donc pas une fois que votre site internet est prêt à être mis en ligne. Il vous faut maintenant faire la promotion de votre site marchand. Pour que votre site soit visible et rentable, vous devez mettre en place une stratégie de marketing et suivre les performances du site pour continuer à l’optimiser.

Cela constitue un véritable métier, ou plutôt des métiers ! Vous allez devoir toucher à des domaines comme le SEO (Search Engine Optimisation), le SEA (Search Engine Advertising), l’UX (User eXperience) et l’UI (User Interface) design, etc.

