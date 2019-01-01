[Webinar] Des paiements moins chers qui rapportent plus

Paiements internationaux
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Comment démasquer les coûts cachés des paiements et améliorer le ROI. Regardez le replay dès maintenant !
Arthur Kaiser, Expert en paiements, GoCardless
Ella Thomsen, Principal Product Marketing Manager, GoCardless
Les frais de transaction, oui, mais aussi les frais d’intégration technique, de gestion des paiements, de suivi des échecs et des retards, de collecte des paiements internationaux… Y avez-vous pensé ? Au bout du compte, encaisser finit par coûter cher et plombe la rentabilité de votre entreprise.
En ces temps de forte inflation, réduire le coût des paiements est plus crucial que jamais.
Assistez à notre webinar pour connaître :
tous les coûts cachés de vos paiements,
les avantages de l’automatisation,
la solution de paiement la moins chère et la plus rentable.