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[Webinar] Des paiements moins chers qui rapportent plus

Comment démasquer les coûts cachés des paiements et améliorer le ROI. Regardez le replay dès maintenant !

Faire défiler pour en savoir plus

Intervenants :

  • Arthur Kaiser, Expert en paiements, GoCardless

  • Ella Thomsen, Principal Product Marketing Manager, GoCardless

Se faire payer, combien ça coûte ?

Les frais de transaction, oui, mais aussi les frais d’intégration technique, de gestion des paiements, de suivi des échecs et des retards, de collecte des paiements internationaux… Y avez-vous pensé ? Au bout du compte, encaisser finit par coûter cher et plombe la rentabilité de votre entreprise. 

Booster le ROI de vos paiements

En ces temps de forte inflation, réduire le coût des paiements est plus crucial que jamais. 

Assistez à notre webinar pour connaître :

  • tous les coûts cachés de vos paiements,

  • les avantages de l’automatisation,

  • la solution de paiement la moins chère et la plus rentable.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.