Délais d’exécutions des virements bancaires

Le virement bancaire fait partie du quotidien des entrepreneurs pour payer une prestation de services dans un cadre professionnel ou un fournisseur lors de l’achat de biens pour la revente. Il existe ainsi différents délais des virements bancaires, que tout entrepreneur doit prendre connaissance pour une gestion optimale et intelligente de sa trésorerie.

On parle d’harmonisation des délais d’exécution depuis 2008, afin de fluidifier, faciliter et accélérer les transactions entre les entrepreneurs. On parle d’un délai qui peut varier de 1 à 4 jours concernant le virement d’un compte à compte. Ainsi, il est essentiel de prendre connaissance des délais des différents virements bancaires, qui peuvent changer selon le type de transfert.

Quel est le délai d’un virement de compte à compte ?

Lorsqu’il s’agit d’effectuer un virement au sein d’un même établissement bancaire en France, il s’avérera immédiat concernant le délai d’exécution. Concernant un virement d’un établissement bancaire vers une autre banque, le délai sera plus long.

On différencie par ailleurs deux types de virements :

Les virements immédiats dont la somme sera créditée de manière instantanée sur le compte du bénéficiaire, après que le débiteur ait effectué un ordre de virement.

Les virements programmés : le délai d’exécution de ce type de virement est différent du virement ponctuel. Le débiteur devra choisir la date d’exécution. Le délai dépendra des délais interbancaires qui sont en vigueur.

Les différences de délais entre un virement domestique et un virement international

Il est essentiel de différencier les délais des virements effectués en France et à l’étranger :

Les délais d’exécution des virements domestiques : on parle de virements entre deux banques sur un même territoire. Les délais peuvent être instantanés, et peuvent varier de 1 à 3 jours d’une manière générale selon la nature du virement.

Les délais d’exécution des virements internationaux : les virements internationaux doivent être subdivisés entre les virements SEPA et hors-SEPA. Le délai d’exécution d’un virement SEPA sera généralement entre 1 et 4 jours ouvrables. Le délai d’un virement hors-SEPA pourra aller jusqu’à 5 jours.

Le délai d’exécution d’un virement instantané

Il existe le virement instantané que l’on peut qualifier de très pratique, mis en place par la Banque centrale européenne, ce type de virement est proposé par certaines banques. Le délai est de seulement 10 secondes et est exécutable à tout instant de la journée (24/7).

Cependant, il faudra se rapprocher de son établissement bancaire pour connaître la tarification du virement instantané, il peut être gratuit chez certaines néobanques par exemple. Il est également possible d’exécuter un virement depuis un portefeuille électronique, dont il faudra considérer un délai bien précis.

Il est notamment possible de gérer, classifier et répertorier ses différents virements à travers un logiciel de comptabilité et de facturation comme celui de l’entreprise Sage.

Le délai d’un virement entre un portefeuille électronique et une banque

Il est possible d’exécuter un virement depuis un portefeuille électronique vers un établissement bancaire.

Délai d’un virement d’un portefeuille électronique vers un compte bancaire : le délai sera généralement de 1 à 2 jours ouvrés pour le bénéficiaire afin de disposer des fonds. Il faudra seulement vérifier sur le compte du portefeuille électronique le statut du virement.

Délai d’un virement d’un compte bancaire vers un portefeuille électronique : le délai sera généralement de 1 à 2 jours ouvrés.

Le délai d’exécution d’un virement Peer-to-peer

Ces plateformes de transfert d’argent en ligne se développent grâce à l’avènement du digitale. Ils appliquent généralement des taux de change réduits et les commissions sont moins importantes que les banques classiques. Ils seront particulièrement avantageux pour les transactions à l’international et le temps d’exécution est entre 1 à 3 jours ouvrés.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents