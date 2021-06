Le « taux de rentabilité interne » (ou TRI) est un indicateur de rentabilité financière. Appelé « Internal Rate of Return » (ou IRR) en anglais, il s’agit d’un outil utilisé par les investisseurs afin de comprendre si un investissement est rentable.

Il est lié à la notion de « valeur actuelle nette » (VAN) car il correspond au taux d’actualisation qui permet d’obtenir une valeur actuelle nette nulle pour l’investissement.

De manière pragmatique, il est souvent comparé au « taux effectif global » (ou TEG) qu’utilisent les banques pour parler du taux d’intérêt d’un prêt immobilier car il est un outil de comparaison. Il a l’avantage de prendre en compte différents éléments pour les ramener à un taux de rendement, habituellement calculé de manière annuelle.

Calcul du taux de rentabilité interne

Le taux de rentabilité interne se calcule en prenant en compte tous les flux entrant et sortants sur une année, c’est-à-dire tout l’argent que vous gagnez ou dépensez pour un investissement, puis en les comparant à la valeur de départ afin d’obtenir un taux annuel.

Sachant que t correspond au nombre d'années, le calcul est :

TRI = (flux entrants / flux sortants) ^ [(1 / t) - 1]

Exemples de calcul du taux de rentabilité interne

Si vous investissez dans un site internet pour multiplier vos ventes, et qu’après un an, cela vous a permis de gagner 150 euros alors que vous en avez dépensé 100, le taux de rentabilité est de 50% :

-100 + [150/(1+TRI)] = 0

100 = 150/(1 + TRI)

100 x (1 + TRI) = 150

(1 + TRI) = 150/100

TRI = 1,5 – 1 = 0,5

Il est bien entendu possible de calculer le TRI sur plusieurs années en ajoutant une valeur. Cette méthode est d’ailleurs plébiscitée pour évaluer la rentabilité d’un investissement locatif, notamment en les comparant aux placements bancaires sans risque.

Vous pouvez faire facilement le calcul à partir du prix d’achat d’un appartement et du prix auquel il a été revendu ainsi que du montant des loyers perçus et des taxes et autres impôts payés durant cette même période. En admettant que vous avez acheté, sans crédit, un appartement 100 000 euros, que vous l’avez loué dès la deuxième année 6000 euros par an, que cela vous a coûté 500 euros de taxe foncière et que vous l’avez revendu à 120 000 euros. Vous avez gagné 20 000 sur le prix de vente et 5500 euros/par an pendant 9 ans, soit un total de 69500 euros. Le pourcentage est facile à calculer : vous avez gagné 69,5% de plus que ce que vous investi. Si vous ramenez ce pourcentage à un taux annuel, vous avez gagnez 7,72% par an. Avec un tel TRI, vous comprenez pourquoi il est plus intéressant d’investir dans la pierre que de placer votre argent à la banque à un taux d’intérêt souvent compris entre 3 et 4%.