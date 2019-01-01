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[Webinar] Construire la banque de demain : des services financiers simples et intelligents pour faciliter les paiements

Il n'est jamais trop tard !

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Intervenants

  • Quentin Barria, Enterprise Account Executive, Mambu

  • Damien Coffinier, Partner - Financial Services, BearingPoint

  • Laurent Péron, Vice President France, GoCardless

Un process de collecte des paiements clients plus simple et plus sûr est primordial pour la croissance et le succès des entreprises.

Ainsi, les banques et les fintechs innovantes se tournent vers des solutions flexibles et évolutives pour créer des produits et des services financiers plus intelligents et performants.

Dans ce webinar, BearingPoint, Mambu et GoCardless vous montreront comment une architecture composable réduit le délai de time-to-market, tout en offrant une meilleure expérience client qui permet aux banques d'être compétitives.

Au programme

  • Les services financiers en France : Vue d'ensemble, défis, avenir

  • Une nouvelle approche utilisant des solutions agiles et complètement intégrées

  • Des services financiers modernes pour simplifier et sécuriser le recouvrement des paiements

  • Les bonnes pratiques pour les projets de transformation bancaire

  • Les clés de succès pour le lancement de nouvelles banques digitales

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.