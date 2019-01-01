Paiements internationaux
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Il n'est jamais trop tard !
Quentin Barria, Enterprise Account Executive, Mambu
Damien Coffinier, Partner - Financial Services, BearingPoint
Laurent Péron, Vice President France, GoCardless
Un process de collecte des paiements clients plus simple et plus sûr est primordial pour la croissance et le succès des entreprises.
Ainsi, les banques et les fintechs innovantes se tournent vers des solutions flexibles et évolutives pour créer des produits et des services financiers plus intelligents et performants.
Dans ce webinar, BearingPoint, Mambu et GoCardless vous montreront comment une architecture composable réduit le délai de time-to-market, tout en offrant une meilleure expérience client qui permet aux banques d'être compétitives.
Les services financiers en France : Vue d'ensemble, défis, avenir
Une nouvelle approche utilisant des solutions agiles et complètement intégrées
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