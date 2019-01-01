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Automatisation des paiements et collecte de fonds : Se faire payer sans effort

Pourquoi automatiser les paiements de vos clients ? Parce qu’il vous fait gagner du temps et stabilise vos flux de trésorerie, automatiser les paiements de vos clients est avantageux pour votre entreprise. Faites-vous payer sans effort !

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Pourquoi automatiser les paiements de vos clients ?

  • En France, près d’une entreprise sur trois doit attendre plus de 60 jours pour se faire payer

  • Un déficit de liquidité qui représente 19 milliards d’euros pour les PME, dont 81 % affirment ne pas être en mesure de payer leurs propres factures à temps

Les PME qui facturent leurs clients régulièrement ou sur une base mensuelle peuvent automatiser leurs encaissements de trois manières : l’ordre de virement permanent, le prélèvement automatique et le paiement automatique par carte.

Dans ce guide, nous examinerons chacune de ces trois options, tout en vous exposant leurs avantages (et inconvénients) respectifs sur le plan de la collecte des paiements.

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

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