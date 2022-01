combien coûte un virement instantané ?

De nos jours, les paiements sont facilités à travers la mise en place de nouvelles méthodes de paiement, qui permettent aux entreprises de régler beaucoup plus facilement, un certain nombre de factures comme les fournisseurs ou autres : il s’agit du virement instantané.On peut parler de révolution des paiements. Le virement instantané a été mis en œuvre par la Banque centrale européenne (BCE), dans le cadre de l’Espace unique de paiement en euros.Cette méthode de paiement est en train de devenir la référence en la matière. En effet, désormais, il ne sera bientôt plus nécessaire de connaître l’IBAN et le numéro de compte bancaire pour un paiement. Cet article détaille le fonctionnement et la tarification du virement instantané.

Définition du virement instantané

Cette méthode de paiement va probablement remplacer dans le futur les méthodes de paiements classiques, comme l’argent liquide, le chèque ou les paiements par carte bancaire.

On définit ainsi, le virement instantané comme un service de paiement qui permet aux entreprises et aux particuliers, d’effectuer un virement SEPA en l’espace de quelques secondes. Ce paiement sera en outre crédité au destinataire, de manière immédiate à tout instant de la journée. La BCE avait pour objectif initial à travers l’instauration de ce moyen de paiement, de moderniser les systèmes de paiement.

Cette méthode de paiement s’effectue uniquement en ligne. Le délai de réception est de seulement 10 secondes entre l’expéditeur et le destinataire du virement instantané. Ainsi, il suffira de se rendre dans l’espace client de sa banque et de sélectionner le service relatif au virement instantané. Tout d’abord, avant de pouvoir effectuer un virement instantané, il faudra s’assurer que votre banque propose ce type de service. Toutefois, certaines banques ne proposent pas ce type de service, mais de plus en plus le propose à ses clients. Le virement s’effectue en euros, à travers le site internet de la banque ou avec l’application mobile. Il faudra saisir l’IBAN du destinataire ou le numéro de téléphone portable. Il sera également possible dans certains cas de scanner un QR code. Vous recevrez généralement une confirmation par SMS et le service est utilisable 24/7.Le virement instantané est disponible pour les particuliers et les entreprises et un contrôle sera effectué en temps réel, afin de détecter une éventuelle fraude. L’identification s’effectue par le biais d’un code ou par biométrie.

Quelles sont les limites du virement instantané pour une entreprise ?

La principale limite du virement instantané est que les entreprises ne peuvent pas effectuer de virements inférieurs à 15 000 euros. Si vous êtes entrepreneur et que vous désirez effectuer un virement inférieur à 15 000 euros à un fournisseur ou un prestataire de service, vous pourrez l’envoyer au destinataire en l’espace de 10 secondes. Toutefois, pour une somme supérieure à 15 000 euros, vous devrez avoir recours au virement SEPA traditionnel.

Quel est le coût d’un virement instantané pour une entreprise ?

Concernant la tarification, le virement instantané permet à l’entreprise de réduire certains frais pour les commerçants et de réduire les frais, qu’il aurait fallu payer à des intermédiaires comme Visa, Mastercard, Paypal… Toutefois, il est essentiel de savoir que le virement instantané entraîne des coûts de transaction et il sera essentiel d’arbitrer entre le coût du virement SEPA et le virement instantané, afin d’optimiser les frais de transferts.

Les banques commerciales et en ligne peuvent facturer les virements instantanés, il sera essentiel de se référer aux conditions tarifaires, pour arbitrer entre l’utilisation d’un virement SEPA classique et un virement instantané.

Ainsi, la tarification peut varier selon l’interface sur laquelle le virement instantané sera effectué. La tarification est généralement plus avantageuse, via une application mobile ou l’espace client de votre banque.

Il sera en outre possible de répertorier les coûts de vos différents virements instantanés à travers un logiciel de comptabilité, comme celui de l’entreprise Sage.

