Montant maximum pour un virement instantané

Un virement instantané comprend un montant maximum possible, afin de transférer de l’argent en l’espace de quelques secondes entre entrepreneurs. Outre son caractère temporaire, le virement instantané fait partie intégrante du quotidien des entrepreneurs et des particuliers, car de plus en plus d’établissements bancaires proposent ce type de service.

Il est important de savoir le montant maximum du virement instantané, afin d’utiliser ce moyen de paiement pratique de la meilleure des manières. On parle désormais avec l’avènement des virements instantanés d’une nouvelle manière de régler une facture à l’encontre d’un fournisseur ou d’un prestataire de service, le nouveau virement SEPA instantané est désormais présent dans certains pays de la zone SEPA et en France depuis l’année 2018.

Histoire du virement instantané

Le virement instantané que l’on peut également appeler paiement instantané est en vigueur sur le continent asiatique depuis les années 70. Il est ensuite arrivé en Europe, notamment en Suisse dans les années 80. Le Royaume-Uni, la Pologne et la Suède ont par la suite adopté le virement instantané. La Banque centrale européenne (BCE), avait émis le souhait de généraliser le virement instantané dans l’espace SEPA.

Les atouts du virement instantané

Avant de pouvoir connaître le montant maximum possible du virement instantané, il est nécessaire de connaître les avantages de ce type de paiement :

Rapide : un entrepreneur pourra effectuer un virement instantané dans un délai maximal de 10 secondes. Ainsi, la somme pourra être créditée immédiatement à l’encontre du bénéficiaire du paiement dans le cadre de la transaction commerciale.

Disponible : la disponibilité est un autre avantage du virement instantané, il peut être émis à tout moment de la journée, également le week-end et les jours fériés, contrairement au virement SEPA.

Quel est le montant maximum possible du virement instantané ?

Le montant maximum du virement instantané dépend de l’établissement bancaire du compte bancaire professionnel. Le plafond appliqué dans les banques en ligne est généralement de 15 000 € par virement.

Toutefois, le plafond varie selon les termes et conditions des établissements bancaires, il peut être notamment limité par virement et par jour. Voici quelques exemples d’établissements bancaires, banques en ligne et fintech, qui proposent le virement instantané et la somme maximum possible.

Banques / Banque en ligne / fintech Montant maximum possible du virement instantané Monabanq 1000 € par virement 5000 € par jour N26 2000 € par virement Limite de 5 virements/jour Société Générale 15 000 € par virement Banque Populaire 15 000 € par virement BNP Paribas 15 000 € par virement

On peut noter à travers ces exemples que les établissements bancaires classiques appliquent généralement un montant maximum de 15 000 €. Ce montant pourra être particulièrement avantageux pour les entreprises avec un certain niveau de chiffres d’affaires. Un auto-entrepreneur ou travailleur indépendant pourra opter pour une banque en ligne ou une fintech, qui proposent des plafonds relativement moins importants.

Le prélèvement est une alternative crédible au virement instantané

Cependant, le virement instantané s’applique pour des situations bien précises, et notamment pour des paiements ponctuels. Tout entrepreneur ne pourra pas utiliser le paiement instantané pour des paiements récurrents.

Le prélèvement pour les paiements récurrents : une solution de paiement en ligne comme GoCardless propose pour les entrepreneurs, un dispositif pour les paiements récurrents comme les abonnements et adhésions. Il suffira de créer un échéancier de paiement flexible qui pourra être intégré avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage. Il est possible de collecter les paiements dans plus de 30 pays et de choisir la date de début, la fréquence et la durée des paiements.

Le prélèvement pour les paiements ponctuels : à l’instar du virement instantané qui est un paiement ponctuel, GoCardless propose également son dispositif pour le paiement de factures, qui permet de collecter et de rapprocher automatiquement les paiements. Le client devra remplir le mandat de prélèvement en ligne et les clients seront automatiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents