Accepter un paiement CB par téléphone

Les transactions entre clients et professionnels impliquent de connaître comment accepter un paiement par carte bancaire par téléphone, à côté de moyens de paiement plus conventionnels comme le chèque ou les espèces. On parle de paiement à distance et de paiement VAD (Vente à Distance).

Encaisser un paiement par téléphone implique pour un entrepreneur de commercialiser un produit ou un service envers un client, à distance. Ainsi, un client qui souhaite bénéficier d’une prestation à distance comme une chambre d’hôtel, un service, une réservation… peut demander à l’entrepreneur d’effectuer le règlement de la prestation par carte bancaire par téléphone. Cela implique pour certains entrepreneurs de savoir comment accepter un paiement par carte bancaire avec un téléphone.

Il est nécessaire de se procurer un terminal de paiement virtuel ou un terminal de paiement électronique, pour accepter un paiement avec une carte de débit ou de crédit par téléphone. Ainsi, l’entrepreneur devra se munir de certaines informations comme le numéro de la carte de paiement, la date d’expiration, le code MCC et le code 3D secure envoyé par message sur le téléphone mobile du client.

Les avantages d’accepter un paiement par carte bancaire par téléphone

Ce moyen de paiement a pour principaux avantages de permettre aux entrepreneurs qui détiennent un local commercial et une boutique en ligne, de proposer un moyen de paiement simple et rapide. Il s’agit d’un outil très pratique qui s’adresse particulièrement à certaines catégories d’entrepreneurs, voici quelques exemples concrets :

Restaurant : un client pourra effectuer la réservation d’une table ou d’un plat à emporter à travers un paiement par téléphone.

Taxis : le client pourra réserver une course par téléphone via une plateforme de réservations de taxis, s’il ne dispose pas d’espèces.

Ainsi, ce moyen de paiement sera également utile pour des corps de métiers comme les infirmiers, les coiffeuses, les serruriers par exemple, c'est-à-dire les services qui nécessitent une intervention à domicile. Bien entendu, ce moyen de paiement permettra aux entrepreneurs désireux d’élargir les moyens de paiement disponibles, de proposer un service supplémentaire à l’encontre de la clientèle et ainsi d’augmenter le chiffre d’affaires.

Les outils disponibles pour accepter un paiement par carte bancaire par téléphone

Le terminal de paiement virtuel sera en outre le meilleur moyen pour proposer un paiement par téléphone. Ainsi, cet outil permet d’encaisser les paiements des clients par distance. L’entrepreneur pourra envisager d’acquérir un terminal de paiement électronique qui dispose d’un contrat monétique VAD.

Paiement par téléphone via un terminal de paiement virtuel : il suffira lors de l’appel d’ouvrir une page web sécurisée et de saisir le numéro de carte bancaire du client. Le client devra ainsi se munir de sa carte de paiement pour pouvoir finaliser la transaction. Il est également possible d’accepter ce type de paiement via une plateforme e-commerce si celle-ci propose un service VPC (Vente par Correspondance). Le terminal de paiement virtuel ne nécessite pas de souscrire à un contrat de vente à distance, ce qui s’avérera être avantageux pour les petites entreprises concernant le coût.

Paiement par téléphone via un terminal de paiement électronique : il est possible d’opter pour un terminal de paiement classique avec un contrat VAD (vente à distance). Ainsi, certains terminaux de paiement permettent d’effectuer un paiement à distance via une option ‘’vente à distance‘’. Il suffira pour l’entrepreneur de saisir manuellement sur le terminal de paiement électronique les informations de paiement du client.

Il sera en outre possible par la suite de répertorier et classer les paiements par téléphone avec un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.