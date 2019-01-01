Toutes les entreprises sont potentiellement menacées par une rupture de trésorerie, mais les TPE et les PME sont particulièrement exposées à ce risque. Par exemple, chaque jour en France, 40 PME font faillite à cause de retard de paiements de leurs clients.

Ce problème, accru par la crise sanitaire actuelle prend tellement d'ampleur que le gouvernement et la Banque de France ont mis en place un comité de crise. Egalement, selon le rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, ce fléau concerne près d’un tiers des entreprises. Et les plus impactées sont les PME : 50 % des dirigeants de PME ont sacrifié leur propre salaire au cours de leur première année d’activité à cause de retards de paiement.

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