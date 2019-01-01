Le développement international est au cœur de la stratégie des entreprises françaises. Selon une étude Yougov menée par GoCardless en 2019, 78% d'entre elles définissent un meilleur accès aux marchés internationaux comme principal vecteur de succès.

Par contre, les challenges liés aux paiements à l’international bloquent 61% des sociétés qui sont frustrés par le manque de transparence sur les coûts des paiements. Et surtout, 54% voient en la complexité du recouvrement un élément bloquant à leur expansion internationale.

Notre expert des paiements, Olivier Hoarau, partage sa vision en 5 minutes en répondant à vos questions sur l'expansion internationale.