Paiements internationaux
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Le développement international au cœur de la stratégie des entreprises françaises
Le développement international est au cœur de la stratégie des entreprises françaises. Selon une étude Yougov menée par GoCardless en 2019, 78% d'entre elles définissent un meilleur accès aux marchés internationaux comme principal vecteur de succès.
Par contre, les challenges liés aux paiements à l’international bloquent 61% des sociétés qui sont frustrés par le manque de transparence sur les coûts des paiements. Et surtout, 54% voient en la complexité du recouvrement un élément bloquant à leur expansion internationale.
Notre expert des paiements, Olivier Hoarau, partage sa vision en 5 minutes en répondant à vos questions sur l'expansion internationale.